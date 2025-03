ClickHouse, das Unternehmen hinter der schnellsten analytischen Datenbank der Welt, gab heute die Übernahme von HyperDX bekannt, einer Open-Source-Observability-Plattform, die auf ClickHouse basiert. Diese strategische Übernahme bekräftigt das Engagement von ClickHouse, Entwicklern und Unternehmen weltweit die schnellsten, kostengünstigsten und skalierbarsten Lösungen bereitzustellen, einschließlich Observability.

Die Übernahme kombiniert die unübertroffene Leistung und Skalierbarkeit von ClickHouse mit der Erfahrung von HyperDX als Entwickler und schafft so eine umfassende Observability-Plattform, die Sitzungswiederholungen, Ausnahmen, Protokolle, Infrastrukturmetriken und verteilte Ablaufverfolgung nahtlos über einen OpenTelemetry-nativen Ansatz integriert.

"Die Analysefunktionen und das offene Ökosystem von ClickHouse machen es zu einer leistungsstarken Technologie für die Beobachtbarkeit. Allerdings fehlten der Endbenutzererfahrung einige der umfassenden Funktionen etablierterer Lösungen. HyperDX ist sehr spannend, da es eine verbesserte Abfrageerfahrung mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche für explorative Observability-Workflows kombiniert."

Viktor Eriksson, Lovable

"Observability ist im Grunde ein Datenproblem", sagte Tanya Bragin, Vice President of Product Marketing bei ClickHouse. "Die Größe des Datensatzes bestimmt, wie schwierig und teuer es sein wird, eine Beobachtungsplattform zu erstellen. Deshalb ist ClickHouse seit Jahren das Rückgrat von Observability-Plattformen und unterstützt Protokollierungs-, Metrik- und Tracing-Lösungen bei Unternehmen wie eBay und Netflix."

ClickHouse erforschte ursprünglich neue Observability-Lösungen während des Übergangs von Datadog zu ihrem internen LogHouse-Stack (Wie wir mit ClickHouse eine 19-PiB-Logging-Plattform aufgebaut und Millionen gespart haben), der auf ClickHouse aufbaute, um ihre Workloads im Petabyte-Bereich zu bewältigen. Während dieses Prozesses entdeckten sie HyperDX und sahen, wie einfach es eine bestehende ClickHouse-Bereitstellung in eine vollständige Observability-Plattform umwandeln konnte.

"Als wir HyperDX gründeten, hatten wir zwei Grundüberzeugungen: Wir wollten die beste Open-Source-Plattform für Observability entwickeln, und ClickHouse war die EINZIGE Datenbank, die dafür geeignet war", sagte Michael Shi, CEO von HyperDX. "Unsere Mission war es schon immer, Ingenieuren dabei zu helfen, Produktionsprobleme schneller zu diagnostizieren und zu lösen, und ClickHouse war vom ersten Tag an ein grundlegender Bestandteil dieser Reise."

Die Zukunft von Open Source Observability

Durch Gespräche stellten die Unternehmen fest, dass sie dieselbe Vision teilten:

Observability sollte kostengünstig und entwicklerfreundlich sein

Die Leistung und Skalierbarkeit von ClickHouse machen es zur besten Grundlage für Observability

Die Erfahrung von HyperDX als Entwickler macht es für Teams einfach, die Lösung zu implementieren

Die Integration bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

Standardbasierte Datenerfassung Sowohl ClickHouse als auch HyperDX haben sich OpenTelemetry verschrieben, wobei ClickHouse nun den ClickHouse OpenTelemetry Exporter pflegt

Sowohl ClickHouse als auch HyperDX haben sich OpenTelemetry verschrieben, wobei ClickHouse nun den ClickHouse OpenTelemetry Exporter pflegt Open-Source First Robuste Observability für alle zugänglich machen, mit Cloud-Angeboten, die eine einfache, kostengünstige Betriebserfahrung bieten

Robuste Observability für alle zugänglich machen, mit Cloud-Angeboten, die eine einfache, kostengünstige Betriebserfahrung bieten Flexibler Datenzugriff Direkter Zugriff auf Observability-Daten mit mehreren Analyseoptionen

Direkter Zugriff auf Observability-Daten mit mehreren Analyseoptionen Blitzschnelle Leistung Abfrage von Terabytes in Sekunden für Fehlerbehebung in Echtzeit

HyperDX Cloud wird weiterhin neue Kunden bedienen und aufnehmen, und das Open-Source-Projekt wird aktiv gepflegt und weiterentwickelt. Gleichzeitig konzentriert sich der gemeinsame Fahrplan darauf, den Ingenieuren noch leistungsfähigere Beobachtungswerkzeuge zur Verfügung zu stellen.

Erste Schritte

Erkunden Sie weitere Details im ClickHouse-Blog (ClickHouse acquires HyperDX: the future of open-source observability) oder im HyperDX-Blog (ClickHouse acquires HyperDX to accelerate the future of open-source observability ).

Wenn Sie HyperDX ausprobieren möchten, können Sie kostenlos in unserer Cloud loslegen oder es selbst auf Ihrer eigenen Infrastruktur hosten.

Über ClickHouse

ClickHouse ist das Unternehmen hinter dem weltweit schnellsten Open-Source-Analysedatenbank-Managementsystem. ClickHouse wird von Unternehmen wie eBay, Netflix und Cloudflare eingesetzt und ermöglicht die Verarbeitung von Datensätzen im Petabyte-Bereich mit unübertroffener Effizienz und Kosteneffektivität.

Über HyperDX

HyperDX ist eine Open-Source-Observability-Plattform, die auf ClickHouse basiert und eine nahtlose OpenTelemetry-native Erfahrung bietet. Es integriert die Wiedergabe von Sitzungen, Ausnahmen, Protokolle, Infrastrukturkennzahlen und verteilte Ablaufverfolgung, um Ingenieuren dabei zu helfen, Produktionsprobleme schneller zu diagnostizieren und zu lösen.

