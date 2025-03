NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück anlässlich der detaillierten Jahreszahlen von 297 auf 308 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Rückversicherer seien die Renditen in der Schaden- und Unfallversicherung, in der Sach- und Haftpflichtversicherung und bei den Kapitalanlagen weiterhin stark, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte zuversichtlich stimmen, dass der Konzern sein Gewinnziel für dieses Jahr erreichen kann - trotz der Auswirkungen der Waldbrände in und um Los Angeles./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 13:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 13:31 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008402215