NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er erkenne unter anderem an, dass der Autobauer einen klaren Weg zur Erzielung von Kosteneinsparungen eingeschlagen habe, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Wolfsburger eine Software-Strategie entwickelt, die verschiedene Partner wie Thundersoft, Rivian und Xpeng unter dem Dach der Marke Cariad nutzten. Ferner habe VW seine allgemeine Wettbewerbsfähigkeit in China mit seinen bevorstehenden Produkteinführungen in den Jahren 2025 und 2026 verbessert./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 18:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 18:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007664039