Bitcoin-ETFs: Millionenabflüsse belasten den Kryptomarkt

Seit Ende Januar dominieren bei den Bitcoin Spot ETFs zunehmend die Abflüsse, nachdem institutionelle Investoren zunächst Milliarden in diese Anlageform investiert hatten. In den letzten Tagen wurden täglich zwischen 134 und 409 Millionen Dollar aus den Bitcoin-ETFs abgezogen, was erheblichen Verkaufsdruck auf den Kryptomarkt ausübt. Diese Entwicklung wirft Fragen nach den Ursachen und einer möglichen Trendwende auf.

Rekordverluste bei Spot-ETFs drücken Bitcoin-Kurs

Die Bitcoin Spot ETFs erlebten Anfang 2024 einen bemerkenswerten Aufschwung und verzeichneten in der Spitze über 40 Milliarden Dollar an kumulierten Zuflüssen. Sie boten institutionellen Anlegern eine neue Möglichkeit, direkt in Bitcoin zu investieren. Doch das Blatt hat sich gewendet - am 25. Februar kam es sogar zu einem Rekordabfluss von 1,1389 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag.

Die anhaltenden Abflüsse wirken sich direkt auf den Markt aus, da Spot-ETFs unmittelbare Bitcoin-Investitionen darstellen. Der dadurch entstehende Verkaufsdruck hat den Bitcoin-Kurs auf einen Tiefstand von etwa 76.000 Dollar gedrückt. Anleger fragen sich nun, welche Faktoren für diese negative Marktlage verantwortlich sind und ob in naher Zukunft mit einer Stabilisierung oder sogar einer neuen Aufwärtsbewegung zu rechnen ist.

Globale Krisen und Handelskonflikte als Hauptursachen

Die grundlegende Verunsicherung großer Investoren scheint der Hauptauslöser für die heftigen Abflüsse aus den Bitcoin Spot ETFs zu sein. Weltweit gibt es zahlreiche Krisenherde, die auch die traditionellen Finanzmärkte belasten. Ein wesentlicher Faktor ist dabei Trumps Zollpolitik mit bereits verhängten Strafzöllen gegen China, Kanada und Mexiko sowie angedrohten weiteren Maßnahmen gegen Indien und Europa.

Die Ankündigung von Gegenmaßnahmen durch betroffene Nationen könnte einen Handelskrieg auslösen, der die Wirtschaft dieser Länder und die US-Wirtschaft belasten, zu höheren Preisen führen und eine erneut steigende Inflation begünstigen. Hinzu kommt die anhaltende geopolitische Unsicherheit, insbesondere im Ukraine-Konflikt. Diese Faktoren treiben Investoren aktuell vermehrt in sichere Anlagehäfen, was Kapitalabflüsse aus Bitcoin und anderen Kryptowährungen zur Folge hat.

