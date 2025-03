Bitcoin: Wal-Aktivität auf Binance verringert Verkaufsdruck

In den vergangenen Wochen erlebte der Kryptomarkt erhebliche Korrekturen, wobei Bitcoin von knapp 100.000 Dollar auf zeitweise nur 76.000 Dollar fiel. Ein wesentlicher Faktor für diesen Abwärtstrend war das hohe Verkaufsvolumen großer Investoren. Aktuelle On-Chain-Daten deuten jedoch darauf hin, dass der Verkaufsdruck durch Bitcoin-Wale, insbesondere auf Binance, allmählich nachlässt - ein mögliches Signal für eine bevorstehende Trendwende.

Sinkender Exchange Whale Ratio deutet auf nachlassenden Verkaufsdruck hin

Laut aktuellen Daten von CryptoQuant sinkt der sogenannte Exchange Whale Ratio, ein wichtiger Indikator für Verkaufsdruck großer Investoren auf Krypto-Börsen. Dieser Indikator misst das Verhältnis der zehn größten Einzahlungen zu den gesamten Einzahlungen auf einer Börse. Ein sinkender Wert deutet typischerweise darauf hin, dass weniger große Verkäufe durch Wale stattfinden - besonders relevant bei Binance, der größten Handelsplattform im Krypto-Sektor.

Historisch betrachtet haben sinkende Werte beim Exchange Whale Ratio oft positive Trendwenden ausgelöst. Dieser Rückgang könnte zu einer Stabilisierung des Bitcoin-Kurses und einem potenziellen Rebound führen. Gleichzeitig könnten viele Anleger und institutionelle Investoren die aktuelle Situation als günstige Kaufgelegenheit betrachten, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugen und den Kurs in den kommenden Wochen wieder nach oben treiben könnte.

Charttechnische Ziele für eine Bitcoin-Erholung

Für eine echte Trendwende müsste Bitcoin zunächst die 85.000-Dollar-Marke zurückerobern. Das nächste wichtige Ziel wäre dann, im Chart wieder ein höheres Hoch zu etablieren und die Zwischenhochs des vergangenen Monats bei 93.000 und 94.500 Dollar zu überwinden. Bei erfolgreicher Überwindung dieser Marken könnte eine stärkere Erholung in Richtung der vorherigen Konsolidierungszone zwischen 95.000 und 100.000 Dollar erfolgen.

Erst wenn Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke nachhaltig überschreitet, könnte man von einer weiteren Phase des Bullenmarktes ausgehen und möglicherweise neue Allzeithochs über 110.000 Dollar erwarten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Exchange Whale Ratio nur ein einzelner Indikator ist. Einige Analysten sehen die Möglichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung 70.000 Dollar, bevor eine substanzielle Erholung einsetzen könnte.

BTCBULL-Presale bietet Chance auf doppelte Rendite

Der Token BTCBULL befindet sich derzeit in der Vorverkaufsphase und kann ausschließlich über die offizielle Website zum Festpreis von 0,002405 Dollar erworben werden. Das Projekt hat bereits großes Interesse geweckt und in den vergangenen Wochen über 3,5 Millionen Dollar an Investitionen generiert. Besonders attraktiv ist die Möglichkeit, die erworbenen Coins für eine jährliche Rendite von bis zu 120 Prozent zu staken.

Das herausragende Merkmal von Bitcoin Bull ist sein Airdrop-Mechanismus, der Token-Inhaber belohnt, sobald Bitcoin bestimmte Preisschwellen erreicht. Bei Überschreitung der 150.000-Dollar-Marke erfolgt ein Bitcoin-Airdrop an alle BTCBULL-Besitzer, mit weiteren Ausschüttungen bei jeder zusätzlichen 50.000-Dollar-Steigerung (200.000 Dollar, 250.000 Dollar usw.). Diese Struktur ermöglicht Anlegern potenziell einen doppelten Vorteil: sowohl durch die Wertsteigerung des BTCBULL-Tokens selbst als auch durch die Bitcoin-Airdrops bei steigenden BTC-Kursen.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.