NordicTrack vereint Design und Innovation für das ultimative Fitnesserlebnis

iFIT, global führend bei Fitnessgeräten und -inhalten, hat sein neuestes smartes Produkt auf den Markt gebracht, das Laufband 'NordicTrack Ultra 1'. Sowohl Design als auch Funktionen bieten Premiumqualität. Inspiriert von Möbelstücken passt Ultra 1 sowohl in ein Premium-Gym als auch in ein Wohnzimmer. Es vereint mit seinem raffinierten Finish modernste Technologie mit gehobener Ästhetik.

NordicTrack celebrates 50 years of innovation with debut of its new Ultra 1 luxury treadmill.

"Anlässlich unseres 50. Geburtstags möchten wir mit Ultra 1 das Fitnesserlebnis revolutionieren mit anspruchsvollem Design, solider Fertigung und einem innovativen Ansatz. So setzen wir im Bereich Home Fitness neue Maßstäbe. Schon seit Jahrzehnten ist NordicTrack in der Branch ein Vorreiter. Heute freuen wir uns, einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der digitalen Fitness zu erbringen," sagte Kevin Duffy, Chief Executive Officer.

Das innovative Ultra 1 spricht Sehen, Hören und Fühlen an, um das Workout zu optimieren. In den auffälligen Stützen in V-Form aus weißer Eiche befinden sich die beiden Vorrichtungen, die dieses Gerät einzigartig machen. Acht strategisch platzierte Ventilatoren sorgen für Kühlung von Kopf bis Fuß. Darüber hinaus bergen die Stützen Deluxe-Lautsprecher mit Rundum-Sound, so dass die Läufer ganz in ihren Streaming-Content oder ihre Musik eintauchen können. Eigentümer von Ultra 1 können die Geschwindigkeit und den Neigungsgrad über metallene Steuerelemente verändern, deren Design an das Cockpit eines Flugzeugs erinnert oder die auch in Form eines tragbaren Rings verfügbar sind.

"Die Kreation von Ultra 1 war weit mehr als nur eine Studie von schönem Design," sagte der Chief Product Officer der Marke, Keith Hartsfield. "Wir fanden heraus, was unsere Athleten möchten, damit sie ganz in ihr Training eintauchen und wir helfen ihnen so, ihre Ziele zu erreichen. Was die Akustik angeht, so arbeiten die Motore extrem leise, während der Sound reichhaltig und authentisch klingt. Wir haben darüber hinaus alles getan, um eine Ganzkörperkühlung vom Scheitel bis zur Sohle sicherzustellen, denn das erwarten unsere Athleten. Auch sind die Oberflächen des Laufbands so gefertigt, dass die Gelenke geschont werden, weil das bei regelmäßigem Training sehr wichtig ist. Wir sind sehr stolz auf das ästhetische Aussehen von Ultra 1 und die sorgfältige Verarbeitung. So ist ein wunderbares Gerät entstanden, das unvergleichlich ist."

Ein gängiges Problem bei der Nutzung von Laufbändern ist die Vibration. NordicTrack hat Ultra 1 als zwei getrennte Elemente entworfen. Das revolutionäre, abgekoppelte Design der Stability Engine () absorbiert Druck und garantiert so ein weiches, geräuschloses Laufen, ohne die Eleganz zu beeinträchtigen ein ganz neuer Standard für luxuriöse Fitness.

Zusammen mit der iFIT Fitness-App und deren für den Emmy nominierten Content-Library bietet Ultra 1 ein einzigartiges, großartiges Erlebnis. Der Nutzer hat Zugriff auf mehr als 10.000 sorgfältig ausgearbeitete Workouts und kann virtuell zu den exotischsten Orten reisen zu den herrlichen Stränden der Seychellen nach Costa Rica oder auf die majestätischen Gipfel des Kilimanjaro oder Everest.

NordicTrack hat das luxuriöse Laufband Anfang des Jahres einem ausgesuchten Kreis von Zuschauern auf der Art Basel Miami Beach präsentiert. Es ist mehr als nur ein Meisterwerk von Ingenieuren, es ist ein Kunstwerk hinsichtlich Design und Funktion, die perfekte Harmonie von Form, Funktion und Luxus. Eben ein neuer Maßstab für die Home Fitness.

Ultra 1 ist verfügbar für Geschäfts- und ausgesuchte Privatkunden. Interessenten finden mehr Informationen unter www.Ultra1.com. Dort erfahren Sie mehr über die innovativen Funktionen des Laufbands und können sich auf der Warteliste eintragen.

Über iFIT Inc.

iFIT ist global führend in der vernetzten Fitness-Software und NordicTrack ist ein anerkannter Anbieter von Fitnessgeräten. Gemeinsam erschaffen sie einzigartige Fitnesserlebnisse. Die innovativen Produkte und der fesselnde Content inspirieren, motivieren und begleiten Nutzer auf ihrer Fitness Journey. Mehr Informationen finden Sie unter: iFIT.com.

