Round Hill Music Royalty Partners LP ("Round Hill Music" oder das "Unternehmen"), die 2010 gegründete, bahnbrechende Private-Equity-Plattform, die derzeit ein Portfolio von Musikrechten im Wert von ca. 900 Millionen US-Dollar verwaltet, hat Jeff Bunder zum Global Chief Financial Officer und James King zum Chief Capital Officer ernannt. Die neu geschaffenen Positionen stärken das Führungsteam von Round Hill vor dem Hintergrund einer anhaltenden Expansion des Marktes für Musikrechte und der zunehmenden Nachfrage globaler Investoren nach einem Engagement in seinem stetigen Strom von Einnahmen und Kapitalzuwachspotenzial.

Jeff Bunder, der in Nashville ansässig ist, verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity. Während seiner 30-jährigen Tätigkeit bei EY hatte er Schlüsselpositionen inne, darunter die des Global Private Equity Leader, mit der er seine lange Karriere in der Firma abschloss. Er war eines der Gründungsmitglieder der Abteilung Transaction Advisory Services und hat im Laufe seiner Karriere an Hunderten von Transaktionen mitgearbeitet. Jeff war zuvor Partner und CFO bei Lindsay Goldberg, einer mittelständischen Private-Equity-Firma mit Sitz in New York City, wo er in den Bewertungs- und Investitionsausschüssen tätig war und zahlreiche Portfoliounternehmen in der Zeit nach der Übernahme unterstützte. Zuletzt war er bei Edgelight Capital, wo Jeff Partner und CFO der auf Telekommunikation ausgerichteten Investitionsplattform war. Jeff verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung von Private-Equity- und strategischen Transaktionen sowie in der Unterstützung von übernommenen Unternehmen bei der Erreichung ihrer operativen und Wachstumsziele. Als Global CFO bei Round Hill Music wird Jeff die Bereiche Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Bewertung und Investor Relations des Unternehmens beaufsichtigen und dessen Finanzstrategie, Kapitalmanagement und Fondsperformance unterstützen. Er wird auch in den Management-, Investitions- und Bewertungsausschüssen tätig sein.

James King, der in London ansässig ist, kommt von der Investmentbank Cavendish zu Round Hill Music, wo er die Abteilung Investmentgesellschaften leitete und alternative Investmentfonds in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Unternehmensführung, Fusionen und Übernahmen sowie Restrukturierung beriet. James war der leitende Berater beim erfolgreichen Börsengang des Round Hill Music Royalty Fund an der Londoner Börse, bei den anschließenden Katalogakquisitionen, Kapitalerhöhungen und dem Verkauf im Oktober 2023. Während seiner Zeit bei Vodacom, vor seinem Wechsel zu Cavendish, leitete und setzte James erfolgreich die größte breit angelegte TMT-Transaktion zur Förderung der wirtschaftlichen Teilhabe der schwarzen Bevölkerung in der Geschichte Südafrikas um, ein mit Vorzugsaktien und Schulden finanziertes Geschäft im Wert von ca. 16,4 Milliarden Rand. Mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Private Equity in Großbritannien, Europa und Afrika wird sich James auf die Erweiterung der Investorenbasis von Round Hill im Vereinigten Königreich und in Europa konzentrieren und die Kapitalbildungsstrategie umsetzen, die auf die Akquisitions- und Wachstumsziele des Unternehmens für den Musikkatalog abgestimmt ist. Er wird eng mit der Leiterin der Abteilung für Investor Relations und Geschäftsentwicklung, Katie Kowinski, zusammenarbeiten, die Ende 2024 in das Unternehmen eingetreten ist.

Josh Gruss, Gründer und CEO von Round Hill Music, sagte: "Da die Dynamik in der Musikindustrie weiter zunimmt, ist das Interesse der Investoren an Musikrechten stärker denn je; wir sind gut vorbereitet, um darauf zu reagieren, wenn wir die nächste Phase unserer strategischen Reise bei Round Hill beginnen. Durch die Aufnahme von Führungskräften vom Kaliber von Jeff und James stärken wir die institutionelle Stärke unseres Teams und erhalten nicht nur Zugang zu ihrem beeindruckenden Fachwissen und ihrer Erfahrung, sondern unterstreichen auch unsere langfristige Überzeugung vom unglaublichen Investitionspotenzial der Musik und unseren unerschütterlichen Ehrgeiz, an der Spitze ihrer Entwicklung zu bleiben."

Jeff Bunder, Global CFO, fügte hinzu: "Round Hill hat sich unter der Führung von Josh einen hervorragenden Ruf als führendes Investmentunternehmen beim Erwerb und der Verwertung von Musik-IP-Rechten erarbeitet. Das Team hat eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzuweisen und eine Plattform aufgebaut, die es von vielen seiner Mitbewerber unterscheidet. Es ist eine aufregende Zeit für Musiklizenzgebühren, die sich zu einer attraktiven Anlageklasse entwickeln. Ich freue mich darauf, die Wachstumsziele dieses Unternehmens zu erreichen und Round Hill bei der Erfüllung seiner strategischen Ambitionen zu unterstützen."

James King, Chief Capital Officer, sagte: "In den letzten fünf Jahren hatte ich das Privileg, eng mit dem Round Hill-Team zusammenzuarbeiten, und war immer wieder beeindruckt von ihrem fundierten Fachwissen und ihrer Leidenschaft für diesen einzigartigen Sektor. Während wir strategische Kapitalmarktchancen verfolgen und versuchen, unsere Investorenbasis im Vereinigten Königreich und in Europa zu erweitern, freue ich mich darauf, meine Erfahrung im Team zu nutzen, um neue Wachstumschancen zu identifizieren und unseren Investoren einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Mit einer starken Investorenbasis im Rücken kann Round Hill auf eine der längsten Erfolgsbilanzen bei Investitionen in Musikkataloge zurückblicken. Seit der Gründung wurden mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar erfolgreich aufgebracht und eingesetzt. Die vollständig integrierte Plattform für Vermögensverwaltung und Verwaltung von Musik-IP zeichnet Round Hill aus und ermöglicht dem Unternehmen eine vollständige Übersicht über die Portfolioinvestitionen sowie ein internes Team von Experten aus der Musikindustrie in den Unterhaltungszentren London, Los Angeles, Nashville und New York. Dieses Team verwaltet die Kataloge von Round Hill aktiv, um die Einnahmequellen zu maximieren und ihren Wert zu optimieren.

Der Verkauf des Portfolios des Round Hill Music Royalty Fund im Oktober 2023 im Wert von 469 Millionen US-Dollar war eine zweite erfolgreiche Ausstiegsmöglichkeit für Investoren, die sich am Round Hill Fund I beteiligt hatten, der ursprünglich 2011 aufgelegt wurde. Heute besitzt und verwaltet Round Hill ein Portfolio im Wert von ca. 900 Millionen US-Dollar, das sich über eine Reihe von Fonds erstreckt und über 200.000 Songs umfasst, die von bewährten und legendären Künstlern wie Whitney Houston, Bruno Mars, Chaka Khan, Morgan Wallen, Goo Goo Dolls, Bryan Adams, Matchbox Twenty, The Killers, Meat Loaf, Madonna und vielen anderen aufgeführt werden.

Round Hill Music wurde 2010 gegründet und ist eine führende Private-Equity-Plattform, die sich auf Investitionen in und das Management von Musikkatalogen spezialisiert hat und über ein verwaltetes Vermögen von über 900 Millionen US-Dollar verfügt. Mit einer Präsenz in den wichtigsten Musik- und Unterhaltungsmärkten New York, Nashville, Los Angeles und London kombiniert Round Hill Music tiefgreifende Expertise in der Musikindustrie mit Investitionsgeschick, um hochwertige Musikrechte zu erwerben, zu verwalten und zu monetarisieren.

Dank seines etablierten Rufs und seiner vertrauenswürdigen Beziehungen in der Musikindustrie hat Round Hill über 190 bewährte Kataloge erworben, darunter mehr als 200.000 Songs von legendären Künstlern wie Whitney Houston, Bruno Mars und Louis Armstrong. Sein erfahrener Ansatz im Bereich des Musikrechte-Managements und seine proprietären Investitionsfähigkeiten unterstützen die Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen für Investoren durch disziplinierte, wertorientierte Strategien. Round Hill Music zeichnet sich durch sein etwa 55-köpfiges internes Team aus, das den Vermögenswert durch aktives Management, Frontline-Investitionen und fortschrittliche Synchronisationslizenzen über Film-, Fernseh- und Werbeplattformen hinweg steigert.

