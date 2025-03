SK pharmteco, ein globales Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), unternimmt einen bedeutenden Schritt auf seinem Weg zur Nachhaltigkeit, indem es die My Green Lab-Zertifizierung anstrebt, den Goldstandard für bewährte Verfahren im Bereich der Nachhaltigkeit in Laboren weltweit. Das Unternehmen schloss seine Basisbewertung im Herbst 2024 ab und strebt an, bis zum Sommer 2025 die erste Zertifizierungsstufe zu erreichen, mit dem langfristigen Ziel, bis 2030 die höchste Zertifizierungsstufe zu erreichen.

Die My Green Lab-Zertifizierung wurde von der Kampagne "Race to Zero" der Vereinten Nationen als Schlüsselmaßnahme für den Fortschritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft anerkannt und unterstützt Wissenschaftler und Support-Teams mit umsetzbaren Strategien, um bedeutende Umweltveränderungen voranzutreiben. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz hat My Green Lab mehr als 3.400 Labore in verschiedenen Branchen mit einem Programm unterstützt, das greifbare Ergebnisse liefert, darunter geringere Betriebskosten und Ressourcenschonung, und gleichzeitig ein sicheres, gesundes und positives Arbeitsumfeld fördert, das wissenschaftliche Spitzenleistungen unterstützt.

"Das Zertifizierungsprogramm My Green Lab ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie von SK pharmteco und unterstreicht unser Engagement für umweltverträgliche Betriebsabläufe", sagte David Lowndes, Chief Operating Officer von SK pharmteco. "Es ergänzt unsere laufenden Bemühungen, bis 2040 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen, und baut auf unserer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 35 auf. Es unterstreicht unser Engagement, bis 2030 die höchsten Standards für nachhaltige Laborpraktiken zu erreichen. Darüber hinaus sehen wir dies nicht nur als eine Zertifizierung, sondern auch als einen Weg für unsere Teammitglieder, ihr Fachwissen bei der Schaffung eines nachhaltigeren Arbeitsplatzes einzusetzen."

Das Streben von SK pharmteco nach der My Green Lab-Zertifizierung unterstützt direkt die dreigliedrige Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens: Verantwortungsvolle Herstellung durch optimierte Laborpraktiken, Dekarbonisierung von Betriebsabläufen durch verbesserte Energieeffizienz und Förderung von Innovationen zur Abfallvermeidung durch robuste Initiativen zur Abfallreduzierung. Dieses Programm bietet einen entscheidenden Rahmen für die Integration von Nachhaltigkeit in unsere Laborumgebungen und stärkt unsere umfassenderen Umweltziele.

Der Zertifizierungsprozess ermutigt die Labormitarbeiter, nachhaltige Verhaltensweisen und Praktiken zu übernehmen und fördert so eine dauerhafte Kultur der Umweltverantwortung. Das Erreichen der endgültigen Zertifizierung hängt von der Zeit ab, die in die Umsetzung der empfohlenen Änderungen nach der Bewertung investiert wird. In der Regel erfolgt die Zertifizierung innerhalb von sechs bis neun Monaten nach der Basisbewertung.

Durch die My Green Lab-Zertifizierung wird die ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) ergänzt, indem ein Rahmen für die Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeit, insbesondere in Laborumgebungen, geschaffen wird und Wissenschaftler dazu angeregt werden, die Nachhaltigkeit ihrer Arbeitsabläufe zu verbessern.

Das Streben von SK pharmteco nach der My Green Lab-Zertifizierung zeigt das anhaltende Engagement des Unternehmens, nachhaltige Praktiken in alle Bereiche seiner Geschäftstätigkeit zu integrieren und so zu einer grüneren Zukunft für die Branche beizutragen.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie analytischen Laboren in den USA, Europa und Korea. Das Unternehmen arbeitet mit Biopharmaunternehmen jeder Größe zusammen, um Wirkstoffe (API) und Zwischenprodukte, Zell- und Gentherapien, registrierte Ausgangsstoffe sowie analytische Dienstleistungen für die weltweite Biopharmaindustrie herzustellen. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Investmentgesellschaft der SK Group, dem zweitgrößten Konglomerat Südkoreas.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250313197189/de/

Contacts:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com

Website: www.skpharmteco.com