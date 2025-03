Tochtergesellschaften von SLB geben erfolgreiche Ergebnisse der vorzeitigen Andienung und Änderung des Umtauschangebots und der Zustimmungsanfragen bekannt

Schlumberger Limited ("SLB") (NYSE: SLB) gab heute die Ergebnisse der vorzeitigen Andienung und die Änderung der zuvor angekündigten Angebote der Schlumberger Holdings Corporation, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SLB ("SHC"), zum Umtausch bestimmter unten aufgeführter Serien von Anleihen (die "Bestehenden SISA-Anleihen"), die von Schlumberger Investment S.A. ("SISA") für bis zu 2.000.000.000 US-Dollar Gesamtnennbetrag (dieser Betrag kann geändert werden und wird als "Maximaler Umtauschbetrag" bezeichnet) der unten aufgeführten neuen Anleihen (die "Neuen SHC-Anleihen"), die von SHC ausgegeben werden und von SLB auf vorrangiger unbesicherter Basis vollständig und bedingungslos garantiert werden. Die Angebote zum Umtausch jeder Serie bestehender SISA-Anleihen in die entsprechende Serie neuer SHC-Anleihen werden hierin zusammenfassend als "Angebote", und jedes dieser Angebote wird einzeln als "Angebot" bezeichnet. Die Angebote werden zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Bedingungen abgegeben, die im Exchange Offer Memorandum and Consent Solicitation Statement vom 27. Februar 2025 (in der jeweils geänderten oder ergänzten Fassung, das "Exchange Offer Memorandum") dargelegt sind. In dieser Pressemitteilung verwendete, aber nicht definierte Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Exchange Offer Memorandum zugewiesen wurde. Alle Unterlagen im Zusammenhang mit den Angeboten, einschließlich des Exchange Offer Memorandum, sowie alle Aktualisierungen sind bei der Informationsstelle und der Umtauschstelle (wie unten definiert) sowie auf der folgenden Website erhältlich: http://www.dfking.com/slb.

Die folgende Tabelle gibt den Gesamtnennbetrag jeder Serie bestehender SISA-Anleihen an, die im Rahmen der Angebote bis zum 12. März 2025, 17:00 Uhr Ortszeit New York City (die "vorzeitige Andienungszeit"), rechtsgültig angeboten (und nicht rechtsgültig zurückgezogen) und zum Umtausch angenommen wurden:

Titel der bestehenden SISA-Anleihen CUSIP-Nummer

ISIN Kapitalbetrag

Ausstehend Annahme

Prioritäts-

stufe Kapital-

betrag

Eingereicht Prozent des

ausstehenden

Kapital-

betrags

Eingereicht 5.000% Senior Notes fällig 2034 ("2034er-Anleihen") 806854 AM7 US806854AM76 $500,000,000 1 $394,428,000 78.89% 4.850% Senior Notes fällig 2033 ("2033er-Anleihen") 806854 AL9 US806854AL93 $500,000,000 2 $382,552,000 76.51% 4.500% Senior Notes fällig 2028 ("2028er-Anleihen") 806854 AK1 US806854AK11 $500,000,000 3 $309,302,000 61.86% 2.650% Senior Notes fällig 2030 ("2030er-Anleihen") 806854 AJ4 US806854AJ48 $1,250,000,000 4 $793,042,000 63.44%

Gemäß den von D.F. King Co., Inc., dem Informations- und Umtauschagenten für die Angebote (der "Informations- und Umtauschagent"), bereitgestellten Informationen beläuft sich der Gesamtnennbetrag der 2034 fälligen Anleihen auf (i) 394.428.000 USD, der Gesamtnennbetrag der 2033 fälligen Anleihen auf (ii) 382.552.000 USD, (iii) 309.302.000 US-Dollar Gesamtnennbetrag der 2028er-Anleihen und (iv) 793.042.000 US-Dollar Gesamtnennbetrag der 2030er-Anleihen wurden von eingetragenen Inhabern bestehender SISA-Anleihen (die "Inhaber") zum Zeitpunkt der vorzeitigen Andienung zum Umtausch angeboten. Die zum Umtausch eingereichten bestehenden SISA-Anleihen unterliegen den in der obigen Tabelle aufgeführten Akzeptanzprioritätsstufen (die "Akzeptanzprioritätsstufen"), dem maximalen Umtauschbetrag und der Proportionierung, wie im Umtauschangebotsmemorandum beschrieben.

SHC geht davon aus, alle 2034er-Anleihen, 2033er-Anleihen, 2028er-Anleihen und 2030er-Anleihen anzunehmen, die vor oder zum vorzeitigen Andienungszeitpunkt rechtsgültig angeboten und nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden. SHC kündigte außerdem die Änderung des maximalen Umtauschbetrags von bis zu 2.000.000.000 Gesamtnennbetrag der von SHC auszugebenden neuen SHC-Anleihen auf 1.879.324.000 an (dieser Betrag in der geänderten Fassung wird als "neuer maximaler Umtauschbetrag" bezeichnet), um alle bestehenden SISA-Anleihen, die zum oder vor dem vorzeitigen Andienungszeitpunkt gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen wurden. Da alle zusätzlichen bestehenden SISA-Anleihen, die nach dem vorzeitigen Andienungszeitpunkt gültig angedient und nicht gültig zurückgezogen würden, den neuen maximalen Umtauschbetrag der neuen SHC-Anleihen, die gemäß den Angeboten ausgegeben werden sollen, übersteigen würden, geht SHC nicht davon aus, zusätzliche Andienungen bestehender SISA-Anleihen im Rahmen der Angebote anzunehmen.

Im Zusammenhang mit den Angeboten und zu den Bedingungen und vorbehaltlich der im Exchange Offer Memorandum festgelegten Bedingungen gab SISA bekannt, dass SISA im Rahmen seiner Einholung (die "Zustimmungseinholung") von Zustimmungen (die "Zustimmungen") von Inhabern zu bestimmten vorgeschlagenen Änderungen (die "vorgeschlagenen Änderungen") der Anleihen, die die bestehenden SISA-Anleihen regeln (die "SISA-Anleihenbedingungen"), zum Zeitpunkt der vorzeitigen Andienung Zustimmungen im Zusammenhang mit mehr als 50 des gesamten ausstehenden Nennbetrags jeder der Serien von 2034er-Anleihen, 2033er-Anleihen, 2028er-Anleihen und 2030er-Anleihen erhalten, und alle 2034er-Anleihen, 2033er-Anleihen, 2028er- und 2030er-Anleihen, die zum Umtausch im Rahmen des entsprechenden Angebots eingereicht wurden, wurden zum Umtausch angenommen, wodurch die Anforderungen für die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Änderungen für alle diese Serien bestehender SISA-Anleihen erfüllt sind.

SISA und SLB beabsichtigen, einen ergänzenden Indenture zu den anwendbaren SISA-Anleihen-Indentures mit The Bank of New York Mellon als Treuhänder in Bezug auf die vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die 2034er-Anleihen, 2033er-Anleihen, 2028er-Anleihen und 2030er-Anleihen unmittelbar nach dem Zeitpunkt der vorzeitigen Andienung auszuführen.

Die Rücktrittsrechte für die Angebote und Zustimmungsanfragen sind zum Zeitpunkt der vorzeitigen Andienung am 12. März 2025 um 17:00 Uhr Ortszeit New York City abgelaufen. Inhaber bestehender SISA-Anleihen, die ihre bestehenden SISA-Anleihen rechtsgültig angedient und nicht zuvor zurückgezogen haben, können bestehende SISA-Anleihen nicht mehr zurückziehen, außer unter bestimmten begrenzten Umständen, in denen zusätzliche Rücktrittsrechte gesetzlich vorgeschrieben sind.

Einzelheiten zu den Angeboten und Zustimmungsanfragen

Die Angebote laufen am 27. März 2025 um 17:00 Uhr Ortszeit New York City aus (es sei denn, die Angebote werden verlängert oder früher beendet) (Datum und Uhrzeit, wie sie verlängert werden können, die "Ablauffrist"). Inhaber, die ihre bestehenden SISA-Anleihen zum oder vor dem vorzeitigen Andienungszeitpunkt rechtsgültig angedient haben, sind berechtigt, die entsprechende vorzeitige Umtauschvergütung zu erhalten (die die entsprechende Gesamtumtauschvergütung und den entsprechenden vorzeitigen Umtauschaufschlag umfasst (wie jeder Begriff im Umtauschangebotsmemorandum definiert ist)).

Die Ausgabe neuer SHC-Anleihen im Austausch gegen bestehende SISA-Anleihen, die zum oder vor dem vorzeitigen Andienungszeitpunkt rechtsgültig angedient und zum Umtausch angenommen wurden, erfolgt in angemessener Zeit nach dem vorzeitigen Andienungszeitpunkt und wird voraussichtlich am 17. März 2025, dem dritten Geschäftstag nach dem vorzeitigen Andienungszeitpunkt (dem "vorzeitigen Abrechnungstag"), erfolgen.

Die Angebote sind nicht an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag einer Serie bestehender SISA-Anleihen angedient wird. Die Angebote unterliegen den im Exchange Offer Memorandum beschriebenen Prioritätsstufen für die Annahme, dem neuen maximalen Umtauschbetrag und der Proportionierung.

Keines der Angebote oder der Zustimmungsanfragen ist an den Abschluss eines anderen Angebots oder einer anderen Zustimmungsanfrage gebunden. Bei berechtigten Inhabern bestehender SISA-Anleihen, die diese bestehenden SISA-Anleihen angeboten haben, wird davon ausgegangen, dass sie den vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die bestehenden SISA-Anleihen zugestimmt haben.

Jede neue SHC-Anleihe, die im Austausch für eine bestehende SISA-Anleihe ausgegeben wird, hat einen Zinssatz und ein Fälligkeitsdatum, die mit dem aktuellen Zinssatz und Fälligkeitsdatum der eingereichten bestehenden SISA-Anleihe übereinstimmen, sowie die gleichen Zinszahlungstermine und optionalen Rücknahmebedingungen. Im Zusammenhang mit den Angeboten werden keine aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen auf die bestehenden SISA-Anleihen gezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass Inhaber bestehender SISA-Anleihen, die zum Umtausch angenommen werden, auf das Recht verzichtet haben, von SISA eine Zahlung für Zinsen zu erhalten, die ab dem Datum des letzten Zinszahlungstermins für ihre bestehenden SISA-Anleihen aufgelaufen sind. Die erste Zinszahlung für die im Rahmen des Umtauschs ausgegebenen neuen SHC-Anleihen wird jedoch Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstermin für die entsprechende angebotene bestehende SISA-Anleihe auf den Nennbetrag dieser neuen SHC-Anleihen enthalten.

SHC hat Goldman Sachs Co. LLC, Morgan Stanley Co. LLC und SG Americas Securities, LLC beauftragt, im Zusammenhang mit dem Angebot als Dealer Manager zu fungieren (zusammen die "Dealer Manager"). Fragen zu den Bedingungen der Angebote und der Einholung der Zustimmung sind an Goldman Sachs Co. LLC unter der gebührenfreien Rufnummer (800) 828-3182 oder unter der gebührenpflichtigen Rufnummer (212) 934-0773 (R-Gespräch), an Morgan Stanley Co. LLC gebührenfrei unter (800) 624-1808 oder per R-Gespräch unter (212) 761-1057 oder SG Americas Securities, LLC per R-Gespräch unter (855) 851 2108 oder per E-Mail an us-glfi-syn-cap@sgcib.com.

Fragen im Zusammenhang mit den Angeboten und den Zustimmungsanfragen können an D.F. King Co., Inc. gerichtet werden, indem Sie die gebührenfreie Rufnummer (800) 791-3320 oder die R-Gesprächs-Rufnummer (212) 269-5550 anrufen oder eine E-Mail an slb@dfking.com senden. Sie können sich auch an Ihren Makler, Händler, Ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder einen anderen Beauftragten wenden, um Unterstützung in Bezug auf die Angebote und die Einholung der Zustimmung zu erhalten. Das Exchange Offer Memorandum kann auf der folgenden Website abgerufen werden: http://www.dfking.com/slb.

Weder diese Pressemitteilung noch das Exchange Offer Memorandum oder die elektronische Übermittlung davon stellen ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von bestehenden SISA-Anleihen oder neuen SHC-Anleihen dar, und zwar in keiner Gerichtsbarkeit, in der oder an oder von einer Person, an die oder von der es nach den geltenden Wertpapiergesetzen oder anderweitig rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. In den Rechtsordnungen, in denen die Wertpapiergesetze, die Blue-Sky-Gesetze oder andere Gesetze vorschreiben, dass die Angebote von einem lizenzierten Broker oder Händler gemacht werden müssen, und die Dealer Manager oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen ein solcher lizenzierter Broker oder Händler in einer solchen Rechtsordnung sind, gelten die Angebote als von den Dealer Managern oder einem solchen verbundenen Unternehmen (je nach Fall) im Namen von SHC in dieser Rechtsordnung gemacht.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze, die alle Aussagen umfassen, die keine historischen Fakten sind. Solche Aussagen enthalten häufig Wörter wie "erwarten", "können", "können", "planen", "potenziell", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "Ziel", "denken", "sollten", "könnten", "würde", 'wird', 'sieht', 'wahrscheinlich' und andere ähnliche Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie z. B. Aussagen zu den Bedingungen und dem Zeitpunkt für den Abschluss der Angebote und der Zustimmungsaufforderungen, einschließlich der Annahme zum Umtausch bestehender SISA-Anleihen, die rechtsgültig angeboten werden, und des erwarteten vorzeitigen Abwicklungsdatums sowie der Berücksichtigung der Angebote. SLB, SHC und SISA können nicht garantieren, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen. Diese Aussagen unterliegen unter anderem den Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB aufgeführt sind, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht oder ihr vorgelegt wurden. Wenn eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sich die zugrunde liegenden Annahmen von SLB, SHC oder SISA als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum 13. März 2025, und SLB, SHC und SISA lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Contacts:

Medien

Josh Byerly SVP of Communications

Moira Duff Director of External Communications

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Investoren

James R. McDonald SVP of Investor Relations Industry Affairs

Joy V. Domingo Director of Investor Relations

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com