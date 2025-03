KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu BND/Corona:

"Peking lässt bis heute keine objektive Aufklärung zu. Das befeuert das Misstrauen bis hin zu der Möglichkeit, dass es nicht nur ein Laborunfall gewesen sein könnte, sondern womöglich sogar böse Absicht im Spiel war. Ein Virus als Biowaffe, nicht auszudenken. China hat es in der Hand, das Rätsel zu lösen und die im Raum stehenden Vorwürfe zu entkräften. Um Corona ranken sich genug Verschwörungsmythen, die Misstrauen in den Staat schüren und bis heute rationales Regierungshandeln in verschiedenen Bereichen erschweren. Coronaleugner und Impfgegner gibt es auch in Deutschland. Jetzt hilft nur Transparenz. China muss die Aufklärung endlich zulassen. Die Bundesregierung sollte ihre Erkenntnisse samt Zweifeln offenlegen. Nur wenn wir verstehen, wie die Pandemie begann, können wir uns besser auf die nächste vorbereiten. Denn die, da sind Forscher einig, kommt bestimmt."/yyzz/DP/ngu