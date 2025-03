DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz:



"Wie gut der CDU-Chef als Kanzler taugt, weiß man erst am Ende seiner Regierungszeit. Auf jeden Fall ist er aus Kanzlerholz geschnitzt, wenn es nach dem Härtegrad geht. Kein CDU-Vorsitzender musste so viele Hürden überwinden, bis er sein Ziel erreichte: die drei Anläufe mit Blick auf den Parteivorsitz, der gewiefte und erstaunlich geräuschlose Kampf um die Kanzlerkandidatur, der Wahlsieg, dann das Verhandeln eines Sondierungspapiers mit der SPD innerhalb einer Woche und nun die drei Grundgesetzänderungen, die nur noch die Grünen verhindern können. Die Spitzenvertreter der Wirtschaft auf der Handwerksmesse in München sollten das Sondierungspapier genau lesen, bevor sie in die übliche Kritik an der Politik einstimmen. Es ist zwar keine "Whatever it takes"- Agenda geworden, wie Merz sie noch vor der Wahl der Wirtschaft versprochen hatte. Doch er hat in den Gesprächen mit der SPD die Kurve bekommen."/yyzz/DP/ngu