FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. März 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Swiss Life, Jahreszahlen

07:00 DEU: Daimler Truck, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht

07:30 DEU: BMW, Jahreszahlen (8.00 h Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (10.00 h Pk)

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q4-Zahlen

10:00 DEU: MVV Energie AG, Hauptversammlung, Mannheim



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: De Longhi, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 2/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 1/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 2/25

08:00 DEU: Insolvenzen Jahr 2024 + Schnellindikator 2/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 1/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 1/25

08:00 GBR: BIP 1/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 1/25

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/25 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: DIW, Pressegespräch zur Konjunkturprognose Frühjahr 2025

09:00 DEU: Hybrid-Pk mit «Vorstellung der Treibhausgasemissionszahlen 2024 und aktueller Projektionsdaten bis 2030» mit Bundesminister Robert Habeck und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes

10:30 DEU: Unterrichtung im Landtag zum Tarifabschluss bei Volkswagen

13:45 DEU: Treffen der Präsidenten der vier Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz und die Präsidenten der vier Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft, Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), sowie Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), sprechen über das Thema «Deutschland nach der Wahl».

DEU: Vor der mündlichen Verhandlung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen das Energieunternehmen RWE

USA: Verhandlungen über Übergangshaushalt im Senat zur Verhinderung eines Shutdowns Der Senat muss dem Übergangshaushalt zustimmen, mit dem die US-Republikaner bis Mitte September regieren wollen. Die Frist endet in der Nacht zum Samstag Ortszeit/5.00 MEZ am Samstag)

CAN: G7-Außenministertreffen in Kanada endet

+ 1400 Treffen Baerbock mit der kanadischen Außenministerin Mélanie Joly + 1500 7. Sitzung, Strategische Kooperation und Wettbewerb: China, Nordkorea, Iran, Russland + 1545 8. Sitzung, Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Afrika + 1730 Abschluss-Pk der kanadischen Außenministerin Mélanie Joly + 1800 Pk Baerbock



DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen

CHN: China, Iran und Russland sprechen über iranisches Nuklearprogramm China, Russland und Vertreter der iranischen Regierung wollen in Peking über die «iranische Atomfrage und Themen von gemeinsamem Interesse» sprechen. °

