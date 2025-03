DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

SCHULDENPAKET - Der Chef der Eurogruppe lobt das deutsche Schuldenpaket. "Die Berliner Ankündigungen sind sehr positiv", sagte Paschal Donohoe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). "Das sehe nicht nur ich so, sondern auch die breite Mehrheit meiner Amtskollegen in der Eurogruppe. Europa muss dringend in seine Infrastruktur investieren, und genauso in seine Sicherheit. Die neue deutsche Regierung trägt dem Rechnung, und das heißen wir willkommen." Wegen kurzfristiger Zinsschwankungen ist er nicht besorgt. Auch sieht er keine Inflationsgefahren für den Euroraum durch das Schuldenpaket. (FAZ)

BREITBAND - Der Zugang zu stationärem Breitband-Internet ist einer neuen Erhebung zufolge nirgendwo innerhalb der Europäischen Union (EU) so teuer wie in Deutschland. Zu dem Ergebnis kommt eine Analyse des Preisvergleichsportals Verivox, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab vorliegt. Demnach zahlen Internetnutzer in rund jedem zweiten EU-Land für ein Megabit rechnerisch nur wenige Cent. Hierzulande hingegen fällt pro Megabit ein Euro an. Das sei laut Verivox der mit Abstand höchste Wert innerhalb der Europäischen Union. (Funke Mediengruppe)

PHARMAINDUSTRIE - Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt, meldet die Pharmaindustrie hierzulande immer weniger internationale Pharmapatente an. Im Jahr 2021 lag die Zahl nur bei 849. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es noch 1.436. Aufgeholt hat hingegen China. Während die Volksrepublik im Jahr 2000 noch so gut wie keine Rolle im internationalen Vergleich gespielt hat, liegt sie mittlerweile weltweit gesehen auf Platz zwei hinter den USA. Patente gelten als Indikator für die Innovationsfähigkeit eines Landes. (Handelsblatt)

