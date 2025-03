Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt grosses Bahnprojekt in Schweden



Schwedische Verkehrsbehörde beauftragt Implenia mit Bauabschnitt des Projekts «East Link» | Neue Bahnlinie verbessert Verbindung von Järna und Linköping mit Stockholm | Auftragssumme von rund CHF 130 Mio. Glattpark (Opfikon), 14. März 2025 - Trafikverket, die schwedische Behörde für Verkehrsinfrastruktur, hat das Los «Bibana Nyköping», ein Teilstück der neuen «East Link»-Bahnverbindung in Ostschweden, an Implenia vergeben. Das Projekt mit einer Auftragssumme von ca. CHF 130 Mio. wird nach dem «Early Contract Involvement»-Vertragsmodell in einer strategischen «Design and Build»-Partnerschaft abgewickelt. Der Auftragsgewinn entspricht der Strategie von Implenia als Experte für grosse und komplexe Infrastrukturprojekte. «Bibana Nyköping» ist ein etwa 8 km langer Streckenabschnitt, der die Zentren von Nyköping und Skavsta mit der zweigleisigen Hauptstrecke von «East Link» verbindet. Der Auftrag umfasst mehrere Brücken, Bahngleise, Sanierungen bestehender Bauten sowie weitere Arbeiten entlang der Strecke. Der Abschluss des beauftragten Bauabschnitts ist für 2031 geplant. «Implenia trägt mit diesem Projekt dazu bei, die Mobilitätsinfrastruktur in Ostschweden auf ein neues Level zu heben. Wir bringen hier erneut unsere langjährige Erfahrung und umfassende Expertise für grosse, herausfordernde Ingenieurbauprojekte ein und freuen uns auf die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserem Kunden. Wir danken Trafikverket für das Vertrauen», sagt Erwin Scherer, Head Division Civil Engineering von Implenia. «East Link» verbindet mehrere Städte entlang der schwedischen Ostküste über eine Strecke von insgesamt 160 km mit Stockholm. Als eines der grössten Infrastrukturprojekte Schwedens verbessert es die Zugfrequenz, verkürzt die Reisezeiten und fördert die regionale Entwicklung. Für den 8 km langen Bauabschnitt «Bibana Nyköping» erstellt Implenia mehrere Brücken, Bahngleise, saniert bestehende Bauten und führt weitere Arbeiten aus (Bild: ©Trafikverket). Mehr Informationen zum Projekt (in Schwedisch): Ostlänken - sträckan Bibana Nyköping genom Nyköpings kommun | Trafikverket Kontakt für Medien:

20. August 2025: Halbjahresergebnis 2025, Analysten- und Medienkonferenz Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com .



