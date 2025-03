Das Biopharma-Unternehmen reduziert Jahresverluste deutlich, übertrifft Umsatzprognosen und macht Fortschritte bei Medikamentenentwicklung gegen Lungenhochdruck.

Gossamer Bio Inc, ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase mit Spezialisierung auf Behandlungen für pulmonale Hypertonie, hat kürzlich seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 56,5 Millionen US-Dollar für das Jahr, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 179,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Diese Reduzierung wird auf gestiegene Einnahmen und kontrollierte Betriebskosten zurückgeführt.

Wichtige Finanzkennzahlen

Umsatz : Im vierten Quartal wurden 9,38 Millionen US-Dollar erzielt, womit die Analystenschätzungen von 6,83 Millionen US-Dollar übertroffen wurden.

: Im vierten Quartal wurden 9,38 Millionen US-Dollar erzielt, womit die Analystenschätzungen von 6,83 Millionen US-Dollar übertroffen wurden. Nettoverlust : Im vierten Quartal wurde ein Verlust von 33,0 Millionen US-Dollar verzeichnet, eine Verbesserung gegenüber 48,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

: Im vierten Quartal wurde ein Verlust von 33,0 Millionen US-Dollar verzeichnet, eine Verbesserung gegenüber 48,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Finanzposition: Ende 2024 verfügte das Unternehmen über 294,5 Millionen US-Dollar an Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren, was die Betriebsfinanzierung bis in die erste Hälfte des Jahres 2027 sicherstellt.

Fortschritte in der klinischen Entwicklung

Operativ treibt Gossamer Bio seinen Hauptkandidaten Seralutinib durch die PROSERA-Phase-3-Studie für pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) voran, wobei die ersten Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 erwartet werden. Zudem sind Pläne im Gange, in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 eine Phase-3-Studie für pulmonale Hypertonie in Verbindung mit interstitieller Lungenerkrankung (PH-ILD) zu beginnen.

Im Januar erhielt Seralutinib in Japan den Orphan-Drug-Status für die PAH-Behandlung, was potenziell den Marktzugang in dieser wichtigen Region erleichtern könnte.

Aktuelle Kursentwicklung

Die Aktie wird derzeit zu 1,30 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Rückgang von 1,87% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Diese Schwankung steht im Einklang mit den laufenden klinischen Entwicklungen und der finanziellen Performance des Unternehmens.

Insgesamt unterstreichen die jüngsten finanziellen und operativen Updates von Gossamer Bio das Engagement des Unternehmens, ungedeckte Bedürfnisse im Bereich der pulmonalen Hypertonie zu adressieren, mit einer gestärkten Finanzlage zur Unterstützung seiner strategischen Initiativen.

