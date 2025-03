FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Zum Ende einer bisher schwachen Woche versucht sich der Dax am Freitag nochmals zu erholen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,4 Prozent höher auf 22.667 Punkte. Zuletzt schlingerte der Dax um seine 21-Tage-Durchschnittslinie, nachdem er seit dem vergangenen Donnerstag deutlich von seinem jüngsten Rekordhoch abgerutscht war. Damit scheint hierzulande eine Fortsetzung seiner Rally noch nicht abgehakt, während die US-Indizes aktuell kein Bein auf den Boden bekommen. Dow und Co rutschen auf dem niedrigsten Niveau seit September von Tief zu Tief.

USA: - KLARE VERLUSTE - An den US-Börsen haben sich am Donnerstag die Wirtschaftssorgen mit Wucht zurückgemeldet. Darunter litten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte, die zur Wochenmitte noch einen weiteren Erholungsversuch im aktuellen Abwärtstrend unternommen hatten. Nach neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump ist die Angst vor einer Ausweitung des Zollkonfliktes der USA mit ihren Handelspartnern wieder gestiegen. Damit steuerten Anleger den als sicher geltenden Hafen der US-Staatsanleihen an. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,30 Prozent auf 40.813,57 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Trotz der schwachen Verfassung der US-Märkte war die Stimmung in Asien gut. Die Hoffnung auf staatliche Stützungsmaßnahmen für den Konsum in China sorgte für Rückenwind. Der Hang Seng in Hongkong gewann zuletzt 2,5 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien stieg um 2,4 Prozent. In Japan legte der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende um 0,9 Prozent zu.



DAX 22.567,14 -0,48%

XDAX 22.517,83 -0,59%

EuroSTOXX 50 5.328,39 -0,58%

Stoxx50 4.585,91 0,13%



DJIA 40.813,57 -1,30%

S&P 500 5.521,52 -1,39%

NASDAQ 100 19.225,48 -1,89%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 127,37 -0,13%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0847 -0,05%

USD/Yen 148,50 0,46%

Euro/Yen 161,08 0,41%°



BITCOIN:





Bitcoin 82.056 1,21%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 70,35 0,47 USD WTI 67,04 0,49 USD°

/jha/