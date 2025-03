EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Expansion/Auftragseingänge

Steyr Motors bestätigt mit weiterem Rahmenauftrag aus Brasilien erfolgreiche globale Business-Development-Strategie - Auftragsbestand bis 2027 steigt weiter auf fast EUR 200 Mio.



14.03.2025

Erfolge der Business-Development-Strategie zur Erschließung bisher ungenutzter Regionen und Potenziale werden deutlich

Rahmenvertrag aus Brasilien unterstreicht erfolgreiche Internationalisierung des Vertriebs

Auftragsbestand bis 2027 steigt auf fast EUR 200 Mio.

Massive globale Nachfrage mit deutlich positivem Ausblick 2030 zur weiteren Steigerung von Umsatz und Ergebnis

Steyr, Österreich, 14. März 2025 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat einen langfristigen Rahmenvertrag mit einem brasilianischen Kunden geschlossen, der Steyr Motors eine starke Basis für den südamerikanischen Markt bietet. Dieser Vertragsschluss unterstreicht das Vertrauen internationaler Kunden in die herausragende Technologie und Innovationskraft des Unternehmens. Gleichzeitig liefert er einen weiteren Beweis für den Erfolg der im Zuge der Transformation der Steyr Motors AG eingeschlagenen globalen Business-Development-Strategie.

Expansion untermauert ambitionierte Wachstumsziele

Im Rahmen des Börsengangs hat der Vorstand der Steyr Motors einen Businessplan bis 2027 aufgestellt, der ein nachhaltiges und dynamisches Wachstum von ca. 40 % p.a. im Umsatz und einer Vervierfachung des (Adjusted) EBIT im Vergleich zum Jahr 2024 vorsieht. Das Unternehmen hat sich in den zurückliegenden Monaten auf die Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten konzentriert und seine internationale Präsenz durch Kooperationsverträge konsequent auf Regionen ausgebaut, die in der Vergangenheit von Steyr Motors bisher nicht abgedeckt wurden. Die Strategie umfasst gezielte Markterschließungen und den Aufbau langfristiger Partnerschaften in verschiedenen wachstumsstarken Weltregionen, um bisher ungenutzte Expansionspotenziale zu erschließen. Zusätzlich zu intensiven Kundenbesuchen hat die Gesellschaft das Distributoren-Netzwerk deutlich ausgebaut. Zudem konnten neue Vertriebsverträge mit Handelsagenten in Asien - darunter Indonesien als neuer Markt zusätzlich zu den Aktivitäten in China - sowie in Indien, Südamerika, den USA und weiteren Regionen erfolgreich abgeschlossen werden.

Die ersten Erfolge dieser Expansionsstrategie sind bereits sichtbar. In mehreren Regionen konnte Steyr Motors umfangreiche Vereinbarungen abschließen, die das starke Vertrauen in die Technologie und Innovationskraft von Steyr Motors unterstreichen. Neben dem neu gewonnenen Rahmenvertrag aus Brasilien spiegelt sich die erfolgreiche Expansionsstrategie auch in den bereits in den vergangenen Wochen kommunizierten Neuaufträgen aus China bzw. Asien und den USA wider. Zusätzlich wurde die hervorragende Position von Steyr Motors im Defense-Bereich durch den Abschluss eines Rahmenvertrages mit Rheinmetall bestätigt. Der Vorstand der Gesellschaft geht im Jahresverlauf 2025 davon aus weitere Rahmenverträge mit erheblichem Umsatzvolumen für den kurz-, mittel- und langfristigen Bereich abzuschließen.

Auftragsbestand bis 2027 steigt auf fast EUR 200 Mio.

Die konsequente Markterschließung hat bereits zu einer spürbaren Erhöhung des Auftragsbestands der Steyr Motors AG geführt. Dieser setzt sich aus Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen, jedoch konkreten Zusagen zusammen und beläuft sich aktuell mit Reichweite bis zum Jahr 2027 auf fast EUR 200 Mio. Die Rahmenverträge bieten zudem erhebliches mittel- bis langfristiges Potenzial für Mehrbestellungen über das im Auftragsbestand vereinbarte Minimum hinaus. Darüber hinaus stehen weitere Verträge unmittelbar vor der Unterschrift, wodurch sich der Auftragsbestand von Steyr Motors für die Zeit nach 2027 um zusätzlich EUR 150 Mio. erhöhen würde. Der Vorstand geht zudem davon aus, dass dieses Volumen aufgrund der langfristigen Rahmenverträge im Defense-Bereich noch deutlich ansteigen wird.

Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, kommentiert: "Wir sind fest davon überzeugt, dass die globalen Marktbedingungen kurz-, mittel- und langfristig erhebliche Chancen für Steyr Motors bieten. Die steigende Nachfrage nach hocheffizienten Antriebslösungen eröffnet uns immense Wachstumspotenziale in allen Geschäftsbereichen. Während unsere Aktivitäten in Asien insbesondere unser ziviles Segment stärken, speist sich die Sonderkonjunktur im Defense-Geschäft vor allem aus den steigenden Wehretats der NATO-Staaten. Ich gehe davon aus, dass wir hier zusätzlich noch von Skaleneffekten profitieren werden und schaue gemeinsam mit meiner Mannschaft extrem positiv in die Zukunft der Steyr Motors."



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von größer 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.

