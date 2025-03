Meta Platforms intensiviert seine Investitionen im Bereich künstlicher Intelligenz erheblich. CEO Mark Zuckerberg hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, dass der Technologiekonzern 2025 bis zu 65 Milliarden Dollar in KI-Projekte investieren werde. Nun wurde bekannt, dass der Facebook-Mutterkonzern einen selbst entwickelten KI-Chip testet. Dieser strategische Schritt könnte Meta mittelfristig unabhängiger von Nvidia-Prozessoren machen und gleichzeitig die Kosten für die KI-Infrastruktur senken. Analysten sehen darin ein positives Signal für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im hart umkämpften KI-Markt. Die Meta-Aktie, die in der vergangenen Woche einen Rückgang von etwa 6 Prozent verzeichnete, konnte im vergangenen Jahr dennoch beeindruckende Zuwächse von 19,5 Prozent erzielen. Der Technologiegigant wird derzeit mit etwa 1,49 Billionen Dollar bewertet und verfügt laut Finanzexperten über eine solide finanzielle Gesundheit.

Führungskräfte reduzieren Aktienbestände

Parallel zu den KI-Entwicklungen gab es Bewegungen im Aktienbestand der Führungsriege. Die Rechtsvorständin Jennifer Newstead verkaufte am 11. März 921 Aktien zu einem Preis von 595 Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von 547.995 Dollar entspricht. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines vorher festgelegten Handelsplans nach Rule 10b5-1, der bereits Ende November 2023 vereinbart wurde. Nach diesem Verkauf hält Newstead noch 33.024 Meta-Aktien. Gleichzeitig verstärkt Meta seine Präsenz in verschiedenen Bereichen: Das Unternehmen plant, seine Community Notes-Funktion auf Facebook, Instagram und Threads in den USA zu testen, um zusätzlichen Kontext zu Beiträgen zu liefern. In Europa steht der Konzern zusammen mit anderen Technologieriesen vor möglichen Geldbußen wegen angeblicher Verstöße gegen den Digital Markets Act, wobei Experten jedoch mit moderaten Strafzahlungen rechnen.

Anzeige

Meta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Meta-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Meta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Meta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Meta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...