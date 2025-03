© Foto: Symbolbild von Joshua Kettle auf Unsplash

Die Lufthansa-Aktie sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff und zwar nicht nur wegen der anhaltenden Schwierigkeiten im Flugbetrieb. Während der Markt noch auf holprigen Bahnen fährt und die Aktie bei knapp 7,40?Euro pendelt, setzen Insider wie Vorstandschef Carsten Spohr ein klares Zeichen: Er kauft groß ein! Hinter den Schlagzeilen von Warnstreiks, instabilen Flugplänen und durchwachsenen Gewinnzahlen verbirgt sich ein spannendes Bild. Die Airline arbeitet hart daran, den Betrieb wieder auf Kurs zu bringen und auch im Frachtgeschäft werden positive Impulse gesetzt. Doch wie passt das alles zusammen? Lesen Sie weiter und erfahren, warum die fundamentalen Daten und Insider-Aktivitäten vielleicht den Wendepunkt einläuten - sofern man den richtigen Einstieg findet.

Hintergrund und aktuelle Lage

Lufthansa, Deutschlands traditionsreiche Fluggesellschaft, hat in den letzten Monaten kräftig mit Turbulenzen zu kämpfen. Die jüngsten Warnstreiks an mehreren Flughäfen und ein angespanntes Marktumfeld haben das Vertrauen der Anleger etwas erschüttert - die Aktie schwebt aktuell um die 7,40?Euro. Gleichzeitig gibt es aber auch Lichtblicke: Der Vorstand, allen voran Carsten Spohr, hat in jüngster Zeit deutlich aktiv aufgekauft, was als starkes Signal verstanden werden kann. Insider-Aktivitäten wie diese deuten darauf hin, dass das Management an die eigene Strategie glaubt und von einer baldigen Erholung überzeugt ist.

Auch operative Maßnahmen laufen: Lufthansa und Fraport arbeiten intensiv daran, den Flugbetrieb nach den Streiks schnell zu normalisieren. Zudem zeigt der Frachtbereich, insbesondere Lufthansa Cargo, Ansätze von Wachstum - vor allem im Asiengeschäft. Trotzdem bleibt der Luftverkehr im internationalen Vergleich herausgefordert. Trotz hoher Kosten, schwacher Nachfrage in manchen Märkten und volatilem Wettbewerb bleibt das Fundament solide. Die Airline versucht, sich neu zu positionieren und ihre operative Effizienz zu steigern, auch wenn die Zahlen aktuell eher zögerlich ausfallen.

Charttechnik - Der Blick auf die Zahlen

Wenn Sie sich den Chart der Lufthansa-Aktie anschauen, sehen Sie ein recht wackeliges Bild. Der bisherige Aufwärtstrend hat in letzter Zeit an Stabilität verloren, die Kursbewegungen wirken unsicher und schwanken heftig. Die technischen Indikatoren zeigen, dass das bisherige Momentum brüchig geworden ist. Zwar gibt es positive Signale, doch das Aufwärtspotenzial scheint bis auf 8 Euro zunächst begrenzt zu sein. Erst darüber, sofern die 8,15 Euro geknackt wird, ist Luft bis 9 Euro oder sogar in die 2-stellige Region bei 10,00 - 10,50 Euro. Die Realität deutet aber aktuell auf einen weiteren kleinen Rücksetzer hin, der nochmals einen Test der 7 Euro oder knapp darunter wahrscheinlich werden lässt. Wichtig ist hier, dass der Insider-Kauf von Carsten Spohr als ein positives Signal zu werten ist, das darauf hindeutet, dass der Boden unter der Aktie tragfähig zu werden scheint. Doch solange der Kurs nicht vollends stabil konsolidiert, sollte man noch mit der nötigen Vorsicht an die Sache herangehen.

Lufthansa Kaufen? - Dosiert clever einsteigen

Alles in allem zeigt sich, dass Lufthansa aktuell in einer Übergangsphase steckt. Die fundamentalen Kennzahlen sind zwar noch nicht beeindruckend - die Gewinnzahlen blieben hinter den Erwartungen zurück - aber der langfristige Trend könnte sich bald ändern, wenn die Maßnahmen zur Normalisierung des Flugbetriebs greifen. Der Insider-Kauf von Carsten Spohr spricht für ein starkes Vertrauenssignal aus der Führungsebene, und auch der Ausbau im Frachtbereich deutet auf verbesserte Ertragsaussichten hin.

Unsere Tradingidee: Ein vorsichtiger, gestaffelter Einstieg in Lufthansa, jedoch erst zu einem Kursniveau von etwa 7,00 bis 7,25 Euro, idealerweise sollte man sich langsam hocharbeiten, falls der Kurs auf dieses Niveau fällt. Erst wenn sich der Kurs stabilisiert und eine deutliche Bodenbildung erkennbar ist, macht es Sinn, sich einzukaufen. Insgesamt bietet die Lufthansa-Aktie trotz der aktuellen Turbulenzen Potenzial für eine Erholung - vorausgesetzt, man bleibt geduldig und nutzt die Einstiegspunkte mit Bedacht. Ein anfänglicher Stopp wäre bei 6,40 Euro in Betracht zu ziehen, bei einem Kursziel von 10 Euro.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

