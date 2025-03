© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Der S&P 500 rutscht in die Korrektur! Nach einem heftigen Einbruch versucht der Markt die Wende - doch Unsicherheit bleibt. Entscheidet die Fed-Sitzung nächste Woche über den weiteren Kurs? Nach einem turbulenten Handelstag kehrt vorsichtiger Optimismus an die Märkte zurück: Die Futures auf den S&P 500 steigen am Freitagmorgen um 0,81 Prozent, die Futures auf den Nasdaq 100 um 1,05 Prozent. Auch der Dow-Jones-Future zeigt mit einem Plus von 231 Punkten (0,57 Prozent) eine leichte Erholungstendenz. Zuvor hatte der S&P 500 am Donnerstag einen herben Rückschlag erlitten und war mit einem Minus von 1,4 Prozent offiziell in die Korrekturzone eingetreten. Seit seinem letzten Rekordhoch hat der …