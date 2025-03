The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.03.2025ISIN NameXS0906815591 PHILIP MORRIS INTL 13/25XS1203941775 METRO MTN 15/25XS1139315581 TOTALEN.CAP.INT.14/25 MTNCH0264227015 PFBK SCHW.HYP. 14-25 603DE000HLB06H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/14DE000BLB6JD3 BAY.LDSBK.OPF. 18/25US30231GBH48 EXXON MOBIL 20/25US713448EQ79 PEPSICO 20/25US045167CY77 ASIAN DEV. BK 15/25XS1793250041 BCO SANTANDER 18-UND. FLRUS134429BA64 CAMPBELLS CO. 15/25XS1793252419 BNP PARIBAS 18/25 MTNDE000DJ9AGG0 DZ BANK IS.A2504NO0013172734 ALTERA SHUTT 24/28DE000BU0E154 BRD USCHAT.AUSG.24/03