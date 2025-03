Port Vila, Vanuatu, 14. März 2025 (ots/PRNewswire) -Vantage Markets freut sich über die Anerkennung seiner Leistungen in der CFD-Handelsbranche und den Erhalt von vier wichtigen Auszeichnungen bei den International Business Magazine Awards 2025:- Most Trusted Broker LATAM 2025 (Vertrauenswürdigster Makler LATAM 2025)- Most Trusted Broker Gllobal 2025 (Vertrauenswürdigster Broker Global 2025)- Best Multi-Asset Trading Platform Global 2025 (Beste Multi-Asset-Handelsplattform Global 2025)- Best Forex Affiliate Program Global 2025 (Bestes Forex-Partnerprogramm Global 2025)Diese Auszeichnungen bestätigen das Engagement von Vantage für Vertrauen, Transparenz und Innovation und festigen gleichzeitig die Position des Unternehmens als führender Broker, der sich für die Stärkung von Händlern und Partnern einsetzt.Die International Business Magazine Awards sind eine weltweit anerkannte Plattform, die außerordentliche Leistungen in den Bereichen Bankwesen, Finanzen, Investitionen und Technologie auszeichnet. Mit diesen Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch herausragende Leistungen, Führungsqualitäten und Innovation hervortun. Sie spiegeln das Engagement von Vantage wider, erstklassige CFD-Handelsdienstleistungen anzubieten.Die Auszeichnungen "Most Trusted Broker Global 2025" und "Most Trusted Broker LATAM 2025" unterstreichen das Vertrauen, das Händler in die sichere, transparente und kundenorientierte Handelsumgebung von Vantage setzen. Durch das Angebot modernster Technologie, niedriger Latenzzeiten und wettbewerbsfähiger Handelsbedingungen ist Vantage in der CFD-Branche in Sachen Zuverlässigkeit und Kundenvertrauen weiterhin führend.Die Auszeichnung von Vantage als "Best Multi-Asset Trading Platform Global 2025" unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, Händlern über CFDs Zugang zu einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Devisen, Indizes, Rohstoffe und Aktien, zu verschaffen. Die fortschrittlichen Handelswerkzeuge, die nahtlose Ausführung und die robuste Infrastruktur der Plattform machen sie weltweit zur ersten Wahl für CFD-Händler.Darüber hinaus ist die Auszeichnung "Best Forex Affiliate Program Global 2025" ein Beweis für das Engagement von Vantage, starke, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften aufzubauen. Das Forex-Partnerprogramm von Vantage ist mit wettbewerbsfähigen Provisionsstrukturen, fortschrittlichen Tracking-Systemen und engagiertem Partner-Support eines der lohnendsten in der CFD-Branche.Shankar Shivaprasad, Geschäftsführer und Chefredakteur bei International Business Magazine, äußerte sich zu den Erfolgen von Vantage:"Mit fortschrittlichen Charting-Tools sowie präzisen und schnellen Orderausführungen über eine intuitive und stabile Plattform hat Vantage Markets den Titel 'Most Trusted Broker Global 2025' gewonnen. Diese Auszeichnung ist auch eine Anerkennung für das breiteste Angebot an handelbaren CFD-Instrumenten. Unsere Jury, die die Transparenz und die wettbewerbsfähige Gebührenstruktur der Plattform zur Kenntnis genommen hat, gelangte zu der einstimmigen Entscheidung, nachdem sie mehrere Nominierungen aus aller Welt geprüft hatte. Unter Berücksichtigung der strikten Einhaltung verschiedener regulatorischer Standards hat das International Business Magazine die breite Palette an Anlageklassen und Forex-Partnerprogrammen geprüft, die über die Plattformen von Vantage zugänglich sind. Unsere Jurymitglieder haben diese beeindruckenden Eigenschaften der Plattform berücksichtigt und sie zur 'Best Platform for Multi-Asset Trading' erklärt und die Auszeichnung für ihr effektives Forex-Partnerprogramm verliehen."Marc Despallieres, Geschäftsführer von Vantage Markets, bedankte sich für die Anerkennung:"Diese Auszeichnungen spiegeln die harte Arbeit und das Engagement unseres gesamten Teams bei Vantage wider. Vertrauen ist der Kern unseres Handelns und die Ernennung zum 'Most Trusted Broker' ist eine Leistung, auf die wir sehr stolz sind. Wir sind ständig bestrebt, Händlern ein unvergleichliches Multi-Asset-Handelserlebnis zu bieten. Mit dieser Auszeichnung wird unser Engagement für Transparenz, Innovation und erstklassige Handelslösungen bestätigt. Wir sind auch unglaublich stolz auf unser Forex-Partnerprogramm, das unsere Partner weltweit mit den nötigen Tools und Support unterstützt. Diese Anerkennung durch das International Business Magazine bestärkt uns in unserem Bestreben, in der Branche führend in Bezug auf Spitzenleistungen und Innovation zu sein."Auf dem weiteren Weg von Vantage in Sachen Wachstum und Innovation dienen diese Auszeichnungen als solide Grundlage für weitere Fortschritte in den Bereichen Handelstechnologie, Marktzugang und kundenorientierte Lösungen. Vantage ist weiterhin bestrebt, erstklassige Handelserfahrungen zu bieten und seine Angebote zu verbessern, um Händler und Partner bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen.Weitere Informationen über die preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage finden Sie unter Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/).Informationen zu VantageVantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prelease_prpiece_text_tradingenhancement_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25) (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Börsenmaklers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App sowie eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es der Kundschaft ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageRISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Die genannten Auszeichnungen werden nach unabhängigen Kriterien des International Business Magazine vergeben und bedeuten nicht, dass die Dienstleistungen in allen Regionen zugelassen oder verfügbar sind. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2631683/Vantage_Markets_Recognised_Four_Prestigious_Awards_International_Business_Magazine_Awards.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-markets-bei-den-international-business-magazine-awards-2025-mit-vier-renommierten-auszeichnungen-gewurdigt-302401778.htmlPressekontakt:Steven Xie,Global - Head of Brand,Vantage Markets,steven.xie@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100929601