13. März 2025 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: O2R2) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Durchführung einer MagnetoTelluric-(AirMT)-Flugvermessung plant, um das teilweise definierte Leitfähigkeitsziel T-2 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Porphyr-Projekt Captain im nördlichen Zentrum von BC im Vorfeld des nächsten Bohrprogramms zu erfassen. Das Projekt befindet sich 40 Kilometer nördlich von Fort St. James und 30 Kilometer südlich von Mt. Milligan, einer großen Kupfer-Gold-Tagebaumine. Das Ziel T-2 ist die südlichste Zielzone, die bisher auf dem Konzessionsgebiet abgegrenzt wurde. Das Unternehmen holt derzeit Angebote von Auftragnehmern ein und legt die endgültigen Parameter für die Vermessung fest. Die neue Vermessung wird zunächst aus 18 Linien von je 7,2 Kilometer Länge bestehen und insgesamt 157 Profilkilometer umfassen. Wir erwarten, das Programm im Sommer 2025 abzuschließen.

Das Projekt Captain beherbergt ein von Gold dominiertes porphyrisches Mineralisierungssystem, das innerhalb eines 5 Kilometer langen, von Norden nach Süden streichenden Korridors mit geringem spezifischem Widerstand liegt, der bei einer AirMT-Vermessung im Jahr 2022 definiert wurde (größere Karten finden Sie hier). Am Schnittpunkt von interpretierten, nach Nordosten und Nordwesten streichenden Querverwerfungen treten drei Ziele auf. Diese Art von Strukturen mit niedrigem spezifischem Widerstand steht häufig in Zusammenhang mit großen Porphyrsystemen. Auch mit Gold angereicherte Porphyrsysteme wie die Mine Red Chris im Nordosten von British Columbia sind in der Regel stark strukturell kontrolliert und zeichnen sich durch eine schmale Zone mit mehreren intrusiven Gangphasen aus, die sich in der Tiefe verbreitern, wobei ein Hof aus einer eingesprengten Sulfidmineralisierung mit Kupfer-Gold-Anreicherung und Quarz-Stockwerke das Gangsystem überlagern.

Die Anomalie T-2 weist eine ähnliche Intensität auf wie das Ziel T-1. Das zentrale Ziel T1, eine ausgedehnte, 2 mal 2 Kilometer große, tafelförmige Zone mit einer porphyrischen Alteration, beherbergt Zonen mit einer Serizit-Kalium-Feldspat-Alteration, die eine Gold-Kupfer-Mineralisierung mit einer Mächtigkeit von 20 bis 160 Metern und einem Gehalt von 0,20 bis 0,84 g/t Gold und 0,05 bis 0,11 Prozent (500 bis 1.100 ppm) Kupfer enthalten. Bei der Protokollierung der Bohrkerne wurden alterierte und mineralisierte Porphyrgänge sowohl im Hangende als auch bis in den Bereich des festgestellten MT-Leiters hinein identifiziert, was auf das Vorkommen eines potenziellen intrusiven Porphyrsystems schließen lässt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass in der nächsten Phase der Bohrungen ein Gold-Kupfer-Porphyr-Intrusionssystem mit einer Mineralisierung durchteuft wird, die jener in den darüber liegenden Intrusionsgängen und Vulkangesteinen ähnlich ist.

David Hottman, CEO von Orestone, erklärt: "Das Konzessionsportfolio von Orestone bietet Explorationspotenzial für Gold, Silber und Kupfer in Kanada und Argentinien. Der wichtigste Vermögenswert des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Kupfer-Projekt Captain im nördlichen Zentrum von BC. Das Projekt beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, für das bereits die erforderlichen Genehmigungen vorliegen und das für Bohrungen aufgeschlossen ist. Das Goldentdeckungspotenzial von Captain hat große Produzenten wie Centerra Gold, IAMGOLD und New Gold dazu veranlasst, Claims zu erwerben, die das Konzessionsgebiet nahezu vollständig umgeben. Andere in einem früheren Stadium befindliche Projekte im Portfolio sind das Kupfer-Gold-Projekt Las Burras und das Gold-Silber-Projekt Francisca. Das Unternehmen hält jeweils eine Earn-in-Option auf die Projekte, die dem Unternehmen ein umfangreiches Explorationsengagement in der argentinischen Provinz Salta ermöglichen. Orestone setzt bei seinen Explorationsprogrammen fortschrittliche geologische und geophysikalische Techniken ein und beabsichtigt die Durchführung einer AirMT-Vermessung, um die leitfähigen Porphyrziele auf kostengünstige Weise einzugrenzen, damit sie systematisch anhand von Bohrungen erprobt werden können. Die Haltungs- und Erkundungskosten all dieser potenzialreichen Projekte sind relativ gering und es ist eine ganzjährige Exploration möglich. Die Beteiligung von Orestone an Gold-, Silber- und Kupferprojekten könnte sich für die Aktionäre sehr lohnen, sollte eine große Entdeckung gemacht werden."

Die bisherigen Bohrabschnitte bei Captain lassen ein gut mineralisiertes System erkennen. Nachfolgend sind die bereits veröffentlichten Ergebnisse angeführt.

Bohrloch von bis Abschnitt m g/t Gold % Kupfer C09-05 134,1 137,2 3,1 0,35 0,16 C11-01 127,0 214,0 87,0 0,23 0,03 einschl. 127,0 170,0 43,0 0,30 0,09 C12-03 179,5 246,5 67,0 0,13 0,06 C12-05 88,1 206,9 118,8 0,65 0,06 (1) 88,1 206,9 118,8 0,30 0,06 einschl. 152,1 161,2 9,1 6,46 0,27 C12-05 377,6 542,2 164,6 0,41 0,07 (1) 377,6 542,2 164,6 0,32 0,07 einschl. 499,5 505,6 6,1 4,45 0,51 C13-02 32,4 66,4 34,0 0,20 0,07 C13-02 121,3 170,1 48,8 0,35 0,06 C13-03 204,9 207,9 3,0 1,90 0,23 C19-03 271,0 295,0 24,0 0,27 0,09 C19-07 112,0 203,3 91,0 0,26 0,07 einschl. 178,9 203,3 24,0 0,56 0,11 C20-03 (2) 247,0 329,0 82,0 0,23 0,11 einschl. (2) 309,0 329,0 20,0 0,50 0,19 einschl. 325,0 327,0 2,0 7,05 0,26 C20-03 394,0 408,0 14,0 0,84 0,17 C21-01 541,0 744,0 203,0 0,329 0,06 C21-02 176,5 313,0 136,5 0,18 0,03 und 414,0 436,0 22,0 0,70 0,01 und EOH 608,0 611,0 3,0 0,76 0,05

(1) Hohe Goldwerte auf 1,16 g/t Gold gedeckelt

(2) analysierter Abschnitt mit 7,05 g/t Gold auf 1,80 g/t Gold gedeckelt

Gary Nordin, P.Geo, ein Direktor des Unternehmens, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich. Herr Nordin hat die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung überprüft und freigegeben.

Orestone Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in Vancouver, British Columbia. Zum Projektportfolio des Unternehmens zählen Explorationsprojekte mit Aussicht auf Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Orestone hat sich im Goldkonzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta in naher Zukunft zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann und sich für die Goldgewinnung mittels der kostengünstigen Haufenlaugung eignet. Das Kernasset des Unternehmens ist das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Kupfer-Projekt Captain im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, das ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem beherbergt, über die erforderlichen Genehmigungen verfügt und das Stadium der Bohrreife erlangt hat. Das in Option gehaltene Konzessionsgebiet Las Burras in der argentinischen Region Salta bietet dem Unternehmen beste Aussichten auf Kupferfunde im großen Stil. Alle drei Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Orestone unter http://www.orestone.ca/.

