GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm hat im vergangenen Jahr im Tagesgeschäft ein Stück zugelegt. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf gut 1,18 Milliarden Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Grünwald mitteilte. Vor allem das Geschäft mit Marken-Arzneimitteln lief besser. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) wuchs jedoch lediglich um knapp zwei Prozent auf knapp 316 Millionen Euro. Für das laufende Jahr nimmt sich Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier ein etwas höheres Ergebnis vor.

So soll der bereinigte operative Gewinn auf 322 bis 332 Millionen Euro klettern. Der Umsatz dürfte mit 1,16 bis 1,20 Milliarden Euro hingegen etwa auf Vorjahresniveau bleiben. Für 2024 winkt den Aktionären eine Dividende von 90 Cent je Aktie, zwei Cent mehr als ein Jahr zuvor. Hier hatten sich Analysten eine stärkere Anhebung ausgerechnet. Den vollständigen Geschäftsbericht will Dermapharm wie geplant am 28. März veröffentlichen./stw/stk