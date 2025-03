Die europäische Investmentholding GBL erwirbt Anteile an Sagard Holdings, strukturiert ihre Führungsebene neu und setzt ihr Aktienrückkaufprogramm konsequent fort.

Die Groupe Bruxelles Lambert (GBL) hat in den letzten Tagen bedeutende strategische Schritte unternommen, um ihre Marktposition als führende europäische Investmentholding zu festigen. Die Aktie notierte zuletzt bei 68,90 Euro und verzeichnete im Jahresverlauf ein Plus von 5,03 Prozent, während sie in der vergangenen Woche um 3,23 Prozent nachgab. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,99 Prozent.

Strategische Beteiligung an Sagard Holdings

Am 13. März 2025 verkündete GBL den Erwerb einer 5-prozentigen Beteiligung an Sagard Holdings Management Inc. Diese Investition erfolgt auf Basis einer Unternehmensbewertung von 600 Millionen US-Dollar, was einem Investitionsvolumen von 33 Millionen US-Dollar entspricht. Der Abschluss der Transaktion soll bis Ende März 2025 vollzogen sein. Darüber hinaus hat sich die Investmentholding verpflichtet, in den kommenden fünf Jahren 250 Millionen Euro in von Sagard verwaltete Fonds zu investieren. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement für langfristiges Wachstum und festigt die Position von GBL als Hauptinvestor bei Sagard.

Neuausrichtung der Führungsspitze

Parallel zur Sagard-Investition kündigte die Gruppe am 13. März 2025 einen umfassenden Führungswechsel an. Paul Desmarais, Jr., seit 2019 Vorsitzender des Verwaltungsrats, wird nach der Hauptversammlung am 2. Mai 2025 die Position des stellvertretenden Vorsitzenden übernehmen. Der aktuelle CEO Ian Gallienne steigt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats auf. Als neuer CEO und Geschäftsführer wurde Johannes Huth berufen, der zuvor als Partner bei KKR tätig war. Diese Neuaufstellung in der Führungsetage zielt darauf ab, die strategische Ausrichtung weiter voranzutreiben und das Wachstumspotenzial des Unternehmens zu maximieren.

Aktienrückkaufprogramm schreitet voran

Die jüngsten Entwicklungen wirken sich auf die Performanz der Aktie aus, die derzeit etwa 4,24 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 71,95 Euro liegt, das am 8. Mai 2024 erreicht wurde. In der Woche vom 3. bis zum 7. März 2025 erwarb die Investmentholding 186.562 eigene Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms. Dies entspricht bereits 77,7 Prozent des siebten Rückkaufprogramms und reflektiert die Strategie des Unternehmens, den Aktionärswert nachhaltig zu steigern.

Die Kombination aus strategischen Investitionen, Führungswechsel und aktivem Aktienrückkaufprogramm positioniert die Groupe Bruxelles Lambert als stabilen Akteur auf dem europäischen Investmentmarkt mit klarem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung für die Aktionäre.

Anzeige

Groupe Bruxelles Lambert-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Groupe Bruxelles Lambert-Analyse vom 14. März liefert die Antwort:

Die neusten Groupe Bruxelles Lambert-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Groupe Bruxelles Lambert-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Groupe Bruxelles Lambert: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...