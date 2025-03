NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss von 45 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die starken Quartalszahlen seien zu Recht überschattet worden von aktuell verlangsamten Geschäften des Modehändlers, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei vielen habe dies zu einer Verwunderung darüber geführt, inwieweit die Prognosen die Risiken für das Konsumumfeld in den USA und Europa bereits widerspiegeln. Er erwartet, dass sich der Analystenkonsens in die untere Hälfte der Zielspanne orientiert./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 15:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 15:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1PHFF7