HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 260 auf 314 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner erhöhte in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die erwartungsgemäß ausgefallenen Jahreszahlen seine Schätzungen für 2025. Damit trage er dem starken operativen Geschäftsumfeld des Rückversicherers Rechnung. Huttner geht davon aus, dass Hannover Rück die bestätigten Ziele für das laufende Jahr übertreffen wird. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008402215