NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck angesichts einer möglichen Aufhebung von Emissionsstandards in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall bezeichnete einen Rückschlag wegen dieser Angelegenheit in einer am Freitag vorliegenden Studie als Kaufgelegenheit. Seine positive Einschätzung des Konjunkturzyklus habe nie auf Vorabkäufen gefußt, die jetzt vielleicht nicht stattfinden. Er habe dabei stets auf eine Wende im Frachtzyklus gesetzt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 03:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 03:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DTR0CK8