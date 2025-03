Gewinne mit Ansage ***: JETZT ODER NIE…dieser Kurs ist ein absoluter EINSTIEGS-TRAUM!

Anzeige / Werbung

Hier kann ein "UNICORN" entstehen und die Chance von Anfang an dabei zu sein, hat man nicht alle Tage! Die letzten Meldungen waren bereits ein echter Ritterschlag! Wer hier jetzt zögert schaut dem Kursanstieg zu…

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir wetten: So günstig bekommt man diese Aktie nicht mehr!

Wir waren uns sicher, dass unser neues Juwel was ganz Besonderes ist und bei den Lesern mehr als gut ankommen wird. Dass die Story aber so heiß ist, dass der Titel zunächst völlig durch die Decke ging, war uns nicht klar.

Leider hat dann eine Sondersituation sofort am Folgetag für starke Abgaben gesorgt und den Kurs massiv gedrückt! Hier wurde über 2 Wochen in einer Art "Fire-Sale" ohne Rücksicht verkauft. Dieser Verkäufer sollte nun aus dem Markt sein und ermöglicht neuen und alten Investoren ein unglaublich günstiges Einstiegs-Niveau!

Nutzen Sie diese einmalige Chance, denn wir glauben nicht, dass die Aktien nochmals zu derartigen Schnäppchen-Preisen zu bekommen sind! Jetzt heißt es zugreifen!

Nachdem die Kurs-Turbulenzen der letzten Wochen beigelegt sind, kann sich der Titel in Ruhe wieder auf einen erfolgreichen Weg machen. Schnelle Gewinne sind immer schön, aber hier setzen wir auf ein mittelfristiges bis langfristiges Engagement. Wenn Sie ihre Facebook Aktien nach ein paar Wochen wieder verkauft hätten, haben Sie sich bestimmt über einen kleinen Gewinn gefreut. Hätten Sie diese heute noch, wären Sie vermutlich sehr vermögend.

Wir sind uns sicher, aus der naoo AG kann mittelfristig ein Milliarden Konzern werden und so eine Chance von Anfang an dabei zu sein, erhält man nicht alle Tage… Das nicht nur wir das so sehen, zeigt eine der letzten Meldungen. Ohne Wenn und Aber ein echter Ritterschlag!

naoo sichert sich 25 Mio. Eigenkapital bei US Tech Fonds

Ich bin mir sicher, die Überschrift haben Sie zweimal lesen müssen, da Sie es nicht glauben konnten. Wir können Sie aber beruhigen, es ist wirklich so.

Quelle: naoo AG

Diese Nachricht muss man sich erst mal langsam auf der Zunge zergehen lassen. Bedenken Sie vor allem dabei das Unternehmen ist erst seit Dezember 2024 an der Börse und war bislang der Finanz Community weitestgehend unbekannt. Normalerweise würde man sich sagen, naja schon wieder so eine Social Media Bude, eine von Vielen halt.

Doch hier haben wir es mit etwas ganz Besonderem zu tun und das hat auch der US-Fonds erkannt. Erst vor kurzem gab das Schweizer Unternehmen eine Finanzierungsvereinbarung über 25 Mio. EUR Eigenkapital mit GEM Global Yield bekannt. Diese Finanzierung bietet der naoo AG die nötige Flexibilität, um Wachstumskapital abzurufen und unterstützt die Pläne des Unternehmens zur Skalierung und Weiterentwicklung seiner Plattform. Somit ist das Unternehmen bereits jetzt für seine Expansionspolitik bestens durchfinanziert. Denn der Fonds hat sich verpflichtet, innerhalb der nächsten 36 Monate neue Aktien zu einem gesamten Ausgabebetrag von bis zu 25 Mio. EUR zu zeichnen.

GEM Global Yield ist ein US Tech Fonds, der von NewYork aus gemanagt wird und bereits seit knapp 30 Jahren aktiv am Markt tätig ist. Der erfolgreiche Fonds hat ein Volumen von 1,2 Mrd. Dollar und hat sich vor allem weltweit auf Investitionen im Bereich der Informationstechnologiedienste und dem TMT-Sektor spezialisiert. Diese Experten haben bereits sehr früh das immense Potential von naoo erkannt und daher auf diese Weise ein Stück an der zukünftigen Erfolgsgeschichte gesichert.

Dies gleicht einem Ritterschlag und dient gleichermaßen als Indiz dafür, wie extrem werthaltig dieses Investment ist. Somit sollte es kein Fehler sein, zur gleichen Zeit wie diese Branchenexperten einzusteigen. Nutzen Sie dazu jede Art von Rücksetzer, um günstige Stücke einzusammeln, um langfristig ein Teil dieser Erfolgsstory zu sein.

Proof of Concept ist mehr als erfüllt

Das die deutlich gestiegene Nachfrage der Investoren nicht von ungefähr kommt, zeigt die sehr gute Meldung der Gesellschaft bzgl. der Wachstumsraten aus Q4 2024. Dabei ist zu beachten, dass die Erfolge aktuell noch ausschließlich auf den Heimatmarkt Schweiz bezogen sind. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, ab wann die Gesellschaft seine Erfolge auf den deutlich größeren Markt Deutschland ausweitet, wodurch die Zahlen durch die Decke gehen sollten. Die Finanzierung dafür und für viele weitere Länder steht bereits, was einen enormen Vorteil für die Gesellschaft bedeutet.

Vor allem hat das organische Wachstum im Abschlussquartal 2024 weiter stetig Fahrt aufgenommen. Dies belegt beispielsweise die immer bessere Auffindbarkeit der App: 59 % der neuen User fanden naoo direkt über die App Store-Suche. Im dritten Quartal 2024 lag diese Quote bei rd. 37 %. Dies hat direkte Auswirkung auf die Konversionsrate im App Store, die sich in den letzten 3 Monaten des Jahres 2024 knapp verfünffacht hat und nun bei 23,3 % liegt - ein weiterer Beleg dafür, dass die Bekanntheit der App massiv zugenommen hat.

Ebenso erfreulich entwickelten sich die Engagement-Zahlen innerhalb der naoo-Community im Vergleich zum Vorquartal: Die Interaktion mit Content, gemessen durch die Anzahl der Likes und Comments, stieg um 80 % von 340.000 auf nunmehr 610.000. In der gleichen Zeit stieg die direkte Vernetzung zwischen den Usern -gemessen durch die Anzahl der Follows - von 160.000 auf 240.000 an, ein Plus von 50% gegenüber Q3.

DER HAMMER: naoo belegt Platz 3 in den Schweizer App-Charts

Die Bekanntheit der naoo App setzt sich ungebremst fort. Dabei konnte die App in der Spitze sogar Platz 3 in den Schweizer App Charts erreichen und sich damit einen Podiumsplatz unter den 10 stärksten Social Media Apps sichern.

Quelle: naoo AG

Das es hier naoo möglich war, Branchengrößen wie Telegram, WhatsApp oder Facebook auf hintere Plätze zu verweisen ist schon ein starkes Statement und zeigt, was in der Zukunft möglich ist.

Auch Karl Fleetwood, CFO und COO der naoo AG ist mehr als begeistert über die Entwicklung des Unternehmens:

"Unsere Platzierung in den Top 3 der App-Charts ist ein starkes Signal. Sie zeigt, dass unser Konzept von personalisierten, relevanten und belohnenden Social-Media-Erlebnissen den Nerv der Zeit trifft und immer mehr Nutzer begeistert. Aber auch innerhalb der naoo-Community tut sich einiges - das stark ansteigende Engagement bestätigt, dass wir in jeder Hinsicht auf dem richtigen Weg sind."

Aus diesen positiven Entwicklungen lässt sich schließen, dass die naoo-Community nicht nur nachhaltig wächst, sondern auch eine zunehmend aktive und eng vernetzte Struktur aufweist. Die hohe Beteiligung, der immer stärker wachsende Content und der sich intensivierende Austausch zwischen den Usern sind allesamt sehr starke Signale. Dies schafft eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum und stärkt die Position von naoo als interaktives Netzwerk mit Mehrwert für Nutzer und Werbepartner.

Android zieht in allen Funktionalitäten mit iOS gleich

naoo steht kurz vor dem Roll-Out in weitere Länder!

Der Schweizer Heimatmarkt ist besonders bei iOS-Nutzern sehr beliebt, daher lag das erste Augenmerk auf dem Ausbau dieses Standards. Doch auch in der Schweiz werden die Android Nutzer immer stärker, daher war es ein logischer Schritt, diesen wichtigen Bereich ebenfalls mit den gleichen Funktionalitäten auszustatten.

Mit diesem Schritt vollzieht das Team von naoo einen Quantensprung, denn jetzt ist auch die weitere Verbreitung der App über die Schweiz hinaus im Fokus.

Das Android-Update, das ab sofort im Google Play Store zum Download bereitsteht, ist ein wichtiger Meilenstein für das angestrebte Wachstum von naoo über die Schweiz hinaus, dass noch dieses Jahr in Angriff genommen werden soll. So nutzen z.B. in Deutschland über 70 % der Smartphone-Besitzer Android, was deutlich über dem Wert der Schweiz liegt.

Gabriel Höhener, Chief Product Officer von naoo, sieht enormes Potential mit dem aktuellen Android Update:

"Dieser Launch der neuen Android-Version kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und hat das Potential, einen weiteren Wachstumsschub bei naoo auszulösen. Bereits in den letzten 12 Monaten ist die Android-Nutzerbasis stark gewachsen. Während iOS traditionell eine höhere Engagement-Rate aufwies, hat Android in den letzten Monaten deutlich aufgeholt. Die Session-Zeit pro User, Likes und Interaktionen pro Nutzer sind mittlerweile nahezu auf dem gleichen Niveau wie bei iOS."

Mit der aktuellen Android Version, kann das Unternehmen nun seine potenzielle Nutzerzahl massiv nach oben schrauben. Die Schweiz war als Testmarkt perfekt, doch sind die möglichen Nutzer deutlich eingeschränkt. Mit der aktuellen Android Version kann nun die komplette DACH-Region erschlossen werden, sowie UK und vor allem der MEGA Markt USA. Das Beste daran ist, naoo ist dafür bereits komplett durchfinanziert und kann jederzeit starten!!!

Fazit: naoo ist nun bereit zur Expansion im In- und Ausland

Die naoo AG (WKN: A40NNU) ist zwar erst seit Dezember 2024 an der Börse notiert, konnte aber in dieser kurzen Zeit bereits einige Hammer-Meldungen veröffentlichen. Es ist nicht selbstverständlich, dass kurz nach einem Listing bereits der erste US Tech Fonds mit gewaltigen 25 Mio. EUR einsteigt. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass sich hier bereits die ersten großen in Stellung bringen wollen, da sie das enorme Potential dieses Unternehmens erkannt haben.

Mit dem aktuellen Android Update ist naoo nun bereit in weitere sehr ertragreiche Regionen außerhalb der Schweiz vorzustoßen. In Deutschland soll noch dieses Jahr der Roll Out vollzogen werden. Die Userzahlen werden dadurch eklatant in die Höhe schießen.

Wir sind uns sicher, Thomas Wolfensberger schmiedet das nächste Milliardenunternehmen. Nutzen Sie deshalb die aktuelle Schnäppchen-Bewertung zum Nachkauf oder für den Ersteinstieg und geben Sie dem Titel ein wenig Zeit. Facebook wurde auch nicht über Nacht zum Billionen Unternehmen. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Mega-News!

