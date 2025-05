EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

naoo nimmt selbst entwickelte strategische AI-Datenplattform Gaia in Betrieb Mit Gaia hat naoo eigene Datenarchitektur für eine intelligente, personalisierte User Experience entwickelt

Entwickelt, um Millionen von Nutzerinnen und Nutzern mit Echtzeit-Funktionen zu unterstützen

Verzahnung mit dem Algorithmus naooSense, der auf Gaia aufbaut und das Herzstück der AI-Strategie bildet Zürich, 6. Mai 2025 - Die naoo AG (ISIN: CH1323306329, WKN: A40NNU), Betreiberin der einzigartigen Social-Media-App naoo, wird noch im Mai dieses Jahres ihre neu entwickelte Data-Plattform Gaia in Betrieb nehmen. Gaia wird zukünftig die architektonische Grundlage für alle AI-gestützten Funktionen von naoo darstellen. Diese neue Dateninfrastruktur ermöglicht es naoo, über die gesamte Plattform hinweg skalierbare Analysen, intelligente Empfehlungen und personalisierte Nutzererlebnisse anzubieten. Gaia macht naoo zu einer lernenden und adaptiven Social-Media-App, die die Fähigkeit besitzt, Nutzerverhalten zu verstehen und daraus in Echtzeit relevante Inhalte abzuleiten. Die mit Gaia geschaffene Datenarchitektur ist in der Lage, Milliarden von Interaktionen von Millionen von Nutzern rund um die Uhr in Sekundenschnelle zu verarbeiten und kontinuierlich dabei hinzuzulernen. "Gaia ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserer AI-Roadmap. Die neue Daten-Plattform verleiht uns eine bessere Struktur, Skalierbarkeit und Konsistenz - die Grundlage dafür, dass AI auf höchstem Niveau wirken kann. Sie ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg, naoo zu einer Plattform zu machen, die sich dynamisch an jeden einzelnen Nutzer anpasst." sagt Gabriel Höhener, Chief Product Officer bei naoo. Das Konzept von Gaia umfasst eine moderne, mehrschichtige Lakehouse-Architektur - ein hybrides Datenmodell, das die Vorteile von Data Warehouses mit seinen strukturierten und performanten Abfragen mit der flexiblen Speicherung grosser Datenmengen eines Data Lakes kombiniert. So werden operative und analytische Daten in einem gemeinsamen System zusammengeführt, Nutzerinteraktionen, Content-Metadaten und soziale Beziehungen strukturiert, angereichert und analysiert. Das gilt sowohl für historische Auswertungen als auch für Echtzeit-Feedback und AI-Modelle. Gaia ist zudem die technische Basis für naooSense (siehe Meldung vom 18. Februar 2025), den eigens entwickelten Algorithmus, der Verhalten, Interessen und Kontextdaten zusammenführt, um personalisierte Inhalte, Feed-Zusammenstellungen und Empfehlungen in Echtzeit zu generieren. naooSense bildet das Herzstück der personalisierten User Experience auf der Plattform und lernt kontinuierlich dazu. Mittels dieser technologischen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz wird die Grundlage für ein naoo-Erlebnis geschaffen, das sich für jede Nutzerin und jeden Nutzer einzigartig anfühlt. "Gaia ist der Ausgangspunkt für das, was jetzt kommt: Feeds, die sich richtig anfühlen, Suchfunktionen, die den Nutzer wirklich verstehen - und eine Plattform, die jeden Tag intelligenter wird", sagt David Liu, Head of AI. Über naoo Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com. Kontaktdetails Medien und Investoren

Karl Fleetwood, Chief Operating Officer, karl.fleetwood@naoo.com Axel Mühlhaus / Jessica Pommer

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail: naoo@edicto.de Users und Community

Benjamin Duthaler, Head of Community Management, benjamin.duthaler@naoo.com



