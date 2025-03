Mit einem Plus von knapp drei Prozent setzt sich die Aktie von Dermapharm im frühen Handel an die Spitze im SDAX. Der Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln punktet mit erfreulichen Zahlen für 2024 sowie einem vielversprechenden Ausblick. Vor allem die angestrebte Gewinnentwicklung kann sich sehen lassen.Vor allem das Segment mit Markenarzneimitteln entwickelte sich im vergangenen Jahr stark. Im gesamten Jahr steigerte Dermapharm den Umsatz um vier Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...