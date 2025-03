Die Rüstungs-Rally geht ungebremst weiter. Am Donnerstag ist die Rheinmetall-Aktie zwischenzeitlich erstmals über 1.300 Euro geklettert, auch am Freitag stehen grüne Vorzeichen beim DAX-Titel zu Buche. Die Analysten überschlagen sich mit Lob. Die Zahlen, die der Konzern in Aussicht stellt, sind auch tatsächlich beeindruckend.

Den vollständigen Artikel lesen ...