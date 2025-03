EQS-News: VOSS Beteiligung GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

VOSS Beteiligung GmbH gibt Kapitalmarkt-Debüt mit 7 % VOSS Energy Anleihe 2025/2030 Finanzierung des Wachstums durch den Ausbau des Eigenbestands an Wind- und Solarprojekten in den neuen Bundesländern Rostock, 14. März 2025 - Die VOSS Beteiligung GmbH, innerhalb der VOSS-Gruppe auf die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien spezialisiert, erschließt sich einen neuen Weg zur Wachstumsfinanzierung: Ab sofort steht die VOSS Energy Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DE9R7) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zur Zeichnung bereit. Anleger erhalten eine feste Verzinsung von 7 % p.a., ausgezahlt in halbjährlichen Tranchen. Die Zeichnung ist im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg über die Unternehmenswebseite www.vossenergy.com/anleihe möglich. Die VOSS Beteiligung GmbH finanziert innerhalb der VOSS-Gruppe die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks - mit und ohne Batteriespeicher - in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Umsetzung der Projekte erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Schwesterunternehmen VOSS Energy GmbH, das seit seiner Gründung im Jahr 2013 auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblickt. Von der Flächensicherung bis zur Betriebsführung - alles aus einer Hand. Ein wesentlicher Bestandteil des Projektentwicklungsansatzes ist das VOSS Partner Agreement, das langfristige, vertrauensvolle Kooperationen mit Gemeinden, Landbesitzern und lokalen Partnern sichert. Diese Partnerschaften ermöglichen es, Projekte mit hoher Akzeptanz in der Region zu realisieren. Durch die langfristige Beteiligung an den Projekten bleibt die VOSS-Gruppe in den Regionen verankert und sichert damit stabile Einnahmen und eine nachhaltige Entwicklung. Die Emittentin VOSS Beteiligung GmbH verfügt bereits über einen signifikanten Eigenbestand an Wind- und Solarprojekten mit einer installierten Leistung von 51 MW, die jährlich rund 127 GWh Strom erzeugen. Dies sichert stabile Einnahmen und bildet die Grundlage für das weitere Wachstum. Die gesicherte Entwicklungspipeline umfasst Projekte mit einer Zielkapazität von 437 MW (264 MW Solar, 173 MW Wind), die zwischen 2025 und 2027 die Baureife erreichen sollen und einen aktuellen Gesamtwert von 10,3 Mio. Euro haben. Die Erlöse aus der VOSS Energy Anleihe 2025/2030 fließen in den Ausbau des Eigenbestands durch die Weiterentwicklung bestehender sowie neuer Wind-, Solar- und Speicherprojekte. Ziel ist eine nachhaltige, zukunftssichere Energieversorgung, die stabile Erträge über Generationen sichert. Gleichzeitig soll die eigene Stromproduktion von aktuell 127 GWh bis 2028 auf 706 GWh pro Jahr gesteigert werden. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.vossenergy.com/anleihe abrufbar. Eckdaten der VOSS Energy Anleihe 2025/2030: Emittentin VOSS Beteiligung GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DE9R7 / A4DE9R Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 14. März 2025 bis 13. März 2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.vossenergy.com/anleihe Valuta 28. Mai 2025 Laufzeit 5 Jahre: 28. Mai 2025 bis 28. Mai 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 28. Mai und 28. November eines jeden Jahres (erstmals am 28. November 2025) Rückzahlungstermin 28. Mai 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 28. Mai 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 28. Mai 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 22. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Investorenkontakt:

Maik Bernstein, Tim Ohm

VOSS Energy GmbH

Tel.: +49 381 202611-16

E-Mail: anleihe@vossenergy.com



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 89 8896906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu



