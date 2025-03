London, 14. März 2025 (ots/PRNewswire) -KI soll Beamte ersetzen und 45 Milliarden Pfund sparen: Was bedeutet das für das Versicherungswesen?Die britische Regierung setzt voll auf KI. Premierminister Keir Starmer hat versprochen, Beamte durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, nannte den Staat "übervorsichtig und schlaff (https://www.gov.uk/government/speeches/pm-remarks-on-the-fundamental-reform-of-the-british-state-13-march-2025)" und versprach weitreichende Reformen. Das Ziel? Der Abbau von Ineffizienzen und Einsparungen von 45 Milliarden Pfund für den Steuerzahler durch Automatisierung.Da Tausende von Stellen in der Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden und KI für Routineaufgaben gut geeignet ist, könnte der öffentliche Dienst eine noch nie dagewesene Effizienz freisetzen - und so geschätzte 45 Milliarden Pfund einsparen, während er gleichzeitig seine Mitarbeiter stärktWird der Einsatz von KI durch den Staat den Einsatz in der Industrie legitimieren? Gibt es Parallelen im Versicherungswesen?Die Versicherungsbranche steht vor den gleichen Herausforderungen als ein Markt, der mit zeitaufwändiger, manueller Dateneingabe und Verwaltungsaufgaben belastet ist. KI ist in der Lage, dies zu ändern, indem sie diese Prozesse automatisiert und es den Underwritern ermöglicht, sich auf höherwertige Entscheidungen zu konzentrieren, was zu schnelleren, genaueren Angeboten, besserem Risikomanagement und einem wettbewerbsfähigeren Versicherungsmarkt führt.Ähnlich wie in der staatlichen Verwaltung kann KI im Versicherungswesen die Betriebskosten senken, indem sie sich wiederholende Aufgaben wie das Eingeben (und erneute Eingeben) von Anträgen, die Dokumentenanalyse und manuelle Risikobewertungen überflüssig macht. Durch den Einsatz von KI können Versicherer den Angebotsprozess erheblich beschleunigen, die Effizienz steigern und die Prämien senken.Neufassung der Stellenbeschreibung für UnderwriterDie KI ersetzt jedoch nicht die Underwriter, sondern definiert ihre Rolle neu. Wie Starmer es ausdrückte: "Kein Mensch sollte seine Zeit mit einer Aufgabe verbringen, die KI besser, schneller und in der gleichen Qualität erledigen kann."Für die Underwriter bedeutet dies eine Verlagerung von der administrativen Arbeit hin zu strategischer Entscheidungsfindung, Portfolioerweiterung und Deckungsinnovation. Anstatt Zeit mit der Dateneingabe zu verbringen oder Einreichungen zur manuellen Bearbeitung auszulagern, können sich die Underwriter auf die Bewertung komplexer Risiken und die Maximierung des Kapazitätseinsatzes konzentrieren.KI wird Sie nicht überflüssig machen, aber Ihre Konkurrenten, die KI nutzen, werden das vielleicht schon tunWenn die Regierung bei der KI-gestützten Reform die Führung übernimmt, muss der Versicherungssektor folgen. KI ist nicht nur ein Werkzeug zur Kostensenkung, sondern auch ein mächtiger Treiber für Effizienz, Kundenerlebnis und Wettbewerbsvorteile.Die Frage ist nicht mehr, ob KI das Underwriting umgestalten wird, sondern wie schnell die Versicherer sie übernehmen werden. Diejenigen, die sich KI zu eigen machen, könnten ihre Konkurrenten durchaus überflügeln. Und die, die das nicht tun? Sie laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten, denn KI wird die Underwriter nicht ersetzen - aber die Underwriter, die KI nutzen, werden diejenigen ersetzen, die es nicht tun.Informationen zu ConcirrusConcirrus revolutioniert das Underwriting im Bereich Spezial- und Firmenversicherung mit KI-gesteuerten Lösungen, die stundenlange Prozesse in sekundenschnelle Entscheidungen verwandeln. Das 2012 gegründete Unternehmen bedient Branchen wie Luftfahrt, Transport, Schifffahrt, Bürgschaften, Bauwesen, Bekämpfung politischer Gewalt und des Terrorismus. Führende Versicherer vertrauen auf die KI-Analysen des Unternehmens, um Abläufe zu rationalisieren, die Risikobewertung zu optimieren und intelligentere, schnellere Entscheidungen in einer sich schnell entwickelnden Branche zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im Internet: https://concirrus.aiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2638210/5216092/Concirrus.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/concirrus--wenn-ki-gut-genug-fur-den-staat-ist-ist-sie-auch-gut-genug-fur-versicherungen-302401746.htmlPressekontakt:Angela Kennedy,angela.kennedy@concirrus.comOriginal-Content von: Concirrus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178978/5990604