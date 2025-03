Goldpreis auf Rekordkurs: Warum das glänzende Edelmetall weiter steigen könnte und wie Sie davon profitieren. Erfahren Sie, welche Faktoren den Goldpreis antreiben und warum selbst 3.000 US$ pro Unze nur eine Zwischenstation sein dürften. Gold bleibt stark nachgefragt Der Goldpreise hat vor kurzem ein Allzeithoch von rund 2.950 US$ pro Unze erreicht. Danach korrigierte er auf nur noch 2.850 US$ pro Unze und erreichte dann die Marke von 2.900 US$. ...

