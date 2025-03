© Foto: Unsplash

In einer historischen Entwicklung auf dem Edelmetallmarkt haben Gold-Futures zum ersten Mal die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze überschritten.Dieser Meilenstein spiegelt die wachsende Unsicherheit und die eskalierenden Handelsspannungen wider, die durch die neuesten Zollpolitiken der US-Regierung verschärft wurden. Hinzu kommt die Angst vor einem Government-Shutdown in den USA, der weitreichende Konsequenzen hätte. Am späten Donnerstagabend erreichten die Gold-Futures für April-Lieferung auf der Globex-Plattform 3.003,90 US-Dollar pro Unze. Dies markiert das erste Mal, dass ein aktiv gehandelter Kontrakt diese Schwelle überschreitet. Freitagfrüh wurde bei 3.005,90 …