Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist nach den Turbulenzen der vergangenen Tage etwas Ruhe eingekehrt, wenngleich die Volatilität vor allem am Aktienmarkt noch als erhöht zu bezeichnen ist, so die Analysten der Helaba.Die Anstiegsdynamik beim Euro scheine zum Erliegen gekommen zu sein und am Rentenmarkt hätten sich die Kurse nach dem Ausverkauf stabilisiert. Hier heiße es weiterhin abwarten, wie es mit den Ausgabenplänen weitergehe und ob im Bundestag Mehrheiten für die notwendigen Änderungen gefunden würden. Die Abstimmung finde am Dienstag statt. Im Bundesrat scheine die Zustimmung sicherer zu sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...