FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten konnte die Gemeinschaftswährung zum Wochenschluss vorerst nicht weiter belasten. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0851 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Zuvor war der Euro zwei Handelstage in Folge gefallen, nachdem er in der ersten Wochenhälfte bei 1,0947 Dollar den höchsten Stand seit dem vergangenen Oktober erreicht hatte. An den Märkten belasteten geopolitische Risiken und ein eskalierender Zollstreit die Stimmung, was auch den Euro mit nach unten zog.

"Grundsätzlich sehen wir den Eurokurs kurzfristig wieder auf dem Rückzug, da wir mit neuen und durchaus substantiellen US-Zöllen gegen die EU rechnen", heißt es in einem Marktkommentar des Bankhauses Metzler. Nach dem jüngsten Höhenflug der Gemeinschaftswährung rechnen die Metzler-Experten auch in den kommenden Handelstagen mit einer weiteren Kurskorrektur.

Unter Druck stand am Morgen hingegen das britische Pfund, das nach überraschend schwachen Konjunkturdaten auf ein Tagestief bei 1,2918 Dollar rutschte. Im Januar war die britische Wirtschaft überraschend um 0,1 geschrumpft, nachdem die Wirtschaftsleistung im Dezember noch um 0,4 Prozent gewachsen war. Analysten hatten erwartet, dass die Konjunktur an Fahrt verliert, waren aber im Schnitt immer noch von einem leichten Wachstum um 0,1 Prozent ausgegangen./jkr/jsl/stk