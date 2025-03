ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Ferrari nach einer Konferenz der Schweizer Großbank in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 584 US-Dollar belassen. Finanzchef Antonio Picca Piccon habe einen selbstbewussten Ton angestimmt, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem Treffen habe sich die Einzigartigkeit der Anlagestory des Sportwagenbauers bestätigt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 23:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 23:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011585146