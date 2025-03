Nach dem Motto "Huangshan Paris: Ein wunderbares Treffen zwischen Welterbestätten" hat die Huangshan Tourism Development Co., Ltd. (HSTD), der Betreiber des Huangshan Mountain, vor Kurzem ein Event in Paris veranstaltet. Dabei wurden die zahlreichen touristischen Attraktionen und das kulturelle Erbe von Huizhou vorgestellt.

"Wenn die klassische Ästhetik des Louvre auf die idyllische Landschaft von Huangshan stößt, wenn die Weinberge von Bordeaux sich mit den grünen Hügeln von Huizhou verbinden, dann eröffnen sich für diesen kulturellen und touristischen Dialog über den eurasischen Kontinent hinweg ganz neue Perspektiven," sagte Zhang Dehui, President von HSTD, als er die Gäste begrüßte und das umfangreiche touristische Angebot von Huanghan präsentierte.

An dem Event nahmen zahlreiche französische und chinesische Regierungsvertreter teil, ebenso wie internationale Organisationen, Reiseagenturen, Luftfahrtgesellschaften sowie Medien.

Hu Lin, Assistant Director des China National Tourist Office in Paris, wies darauf hin, dass Reisen nach China in Frankreich deutlich attraktiver geworden sind, seit China 2024 Einreisen ohne Visum für Franzosen ermöglichte und das Reisen im Inland erleichterte. "Dieses Event und die Werbung für Huangshan finden deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt statt," stellte sie fest.

Marie Pierre, eine internationale Tourismusexpertin für die World Tourism Organization, die zwei Mal nach Huangshan gereist ist, beschrieb ihren Eindruck von der atemberaubenden Landschaft des Berges. "Durch dieses Event werden die Franzosen Huangshan besser kennenlernen und es werden sich mehr Touristen für einen Besuch entscheiden," fügte sie hinzu.

Daniel Tran, ein Beauftragter des 13. Pariser Arrondissements für internationale Beziehungen, hob die wichtige Rolle von Kultur und Tourismus für das gegenseitige Verständnis hervor. Er lobte das Event und gab seiner Hoffnung auf einen ständigen Austausch mit Huangshan Ausdruck.

Christophe Dantes, weithin anerkannt als Kulturbotschafter für den chinesisch-französischen Austausch, reiste von seiner Heimatstadt in den Alpen an, um teilzunehmen. "Ich habe mehr als 20 Jahre in Shanghai gelebt und war mehrmals am Huangshan. Der Berg inspiriert mich immer er ist zu meiner spirituellen Heimat geworden," meinte er.

Während des Events unterzeichneten Gao Zeru, General Manager of Huangshan Yingkesong Travel Service, und Zhou Chong, General Manager of O'Plaisir Du Voyage, ein MoU. Dies markiert ein neues Kapitel in ihrer Zusammenarbeit, die darauf zielt, Huangshan in Europa und global bekannter zu machen.

