APA ots news: UNIQA startet neue Kampagne: Mit "gemeinsam besser leben" die Marke zukunftsfit machen.

Unter der Leitung von Mario Stadler, Head of Group Brand & Communications, stellt sich UNIQA gemeinsam mit der Agentur Schatz&Stöber für die Zukunft auf.



Wien (APA-ots) - In turbulenten Zeiten setzt UNIQA in ihrer neuen Kampagne konsequent

auf den Brand Promise "gemeinsam besser leben" - klar, prägnant und optimal abgestimmt auf modernes Medienverhalten. Dabei nutzt sie ein innovatives Kommunikationsprinzip: Für jede Zielgruppe wird eine eigene Story entwickelt, die sich in ihrer Inszenierung an die jeweilige "Bubble" richtet. Doch im Kern bleibt die Botschaft unverändert - "gemeinsam besser leben" als wiederkehrendes, konsistentes Narrativ, inszeniert in kurzen Geschichten, mit dem Kerngedanken "Die meisten Dinge im Leben sind leichter zu schaffen, wenn man sie gemeinsam schafft."



Die Kampagne zeigt in sechs Motiven den direkten, emotionalen Nutzen der Versicherungsleistungen: Sicherheit, Unterstützung und das beruhigende Gefühl, nicht allein zu sein. Statt nachdenklicher Szenarien stehen positive Momente im Mittelpunkt -

echteLebenssituationen, in denen UNIQA spürbar zur Seite steht.

Sie wird in 14 Märkten ausgespielt. Neben Österreich in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Montenegro, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn.

Durch die stringente Fokussierung auf die kleinste kommunikative Einheit schafft UNIQA eine hohe Wiedererkennbarkeit und ermöglicht eine nahtlose Integration in den digitalen Alltag der Menschen in allen Ländern.



Kampagnenstart Österreich: 14.03.2025



Bildmaterial finden Sie hier .



Spot auf youtube



UNIQA



Patricia Pallauf (Brand International),



Marion Battisti (Brand Austria),



Karin Reisinger (Head of Brand & Corporate Design),



Mario Stadler (Head of Group Brand & Communication)



Agentur: Schatz&Stöber



Lisa Hammerl (Leitung Beratung)



Tessa Sima (Leitung Kreation)



Julia Bichler (Senior Art Direktor)



Andreas Putz (Geschäftsführung)



Josef Koinig (Geschäftsführung)



Produktion: Kaiserschnitt Film



Regie: Rikke Gregersen



Foto: Ruben Riermeier



Mediaagentur: Mindshare



Litho: Blaupapier



Tonstudio: Soundfeiler



Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at



