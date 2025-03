Berlin (ots) -Sichten, bewerten, optimieren: Für den Ruhestand und einen guten Lebensabend wollen die meisten Menschen finanziell bestmöglich aufgestellt sein. Wer dies erreichen möchte, sollte die persönliche Altersvorsorge am besten auf allen drei Säulen der Altersvorsorge aufbauen. Das sind: die gesetzliche, die betriebliche und die private Altersvorsorge. Die Digitale Rentenübersicht unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher dabei, den Überblick über die persönlichen Rentenansprüche zu behalten und stellt die notwendigen Informationen bereit: verlässlich, verständlich und möglichst vergleichbar. Anlässlich des Weltverbrauchertages am 15. März 2025 informiert die Deutsche Rentenversicherung Bund über dieses digitale Angebot.Die gesetzliche Rente bildet den zentralen Pfeiler in der Altersabsicherung. Das spätere Renteneinkommen hängt jedoch maßgeblich davon ab, welche weiteren Einkommensquellen existieren. Die Digitale Rentenübersicht bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern einen kostenlosen und unabhängigen Überblick über ihre individuellen Rentenansprüche aus gesetzlicher Rentenversicherung sowie betrieblicher und privater Altersvorsorge. Auf www.rentenuebersicht.de können sie sich über bestehende Rentenansprüche informieren, etwaigen Vorsorgebedarf identifizieren und wenn nötig individuell mit einer angepassten Altersvorsorge gegensteuern.Diesen Service haben bis Ende Januar 2025 bereits mehr als 3,1 Millionen Menschen genutzt und dabei rund 16,8 Millionen Datenabfragen bei den gut 700 angebundenen Vorsorgeeinrichtungen gestellt.Anmeldung mit Steuer-ID und PersonalausweisUm die Digitale Rentenübersicht nutzen zu können, ist eine einmalige Registrierung auf www.rentenuebersicht.de nötig. Neben der persönlichen Steuer-Identifikationsnummer benötigen Interessierte einen Personalausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion (eID). Wie die Anmeldung funktioniert, erklärt ein Video auf der Webseite der Digitalen Rentenübersicht https://www.rentenuebersicht.de/SharedDocs/Videos/DE/Erklaer_Film.html.Ansprüche einsehenAus der Liste der Altersvorsorge-Anbieter können Nutzerinnen und Nutzer diejenigen auswählen, mit denen sie Verträge geschlossen haben. Altersvorsorge-Produkte sind alle Versicherungen, Zusagen und Verträge, auf deren Grundlage in der Zukunft Leistungen aus allen drei Säulen der Alterssicherung erbracht werden.Auf der individualisierten Anzeigeseite der Digitalen Rentenübersicht sehen die Nutzerinnen und Nutzer alle Ansprüche in drei Übersichten: sortiert nach Auszahlungsarten, aufbereitet in unterschiedlichen Prognosen und ergänzt durch zusätzliche Informationen.Tatsächliche und mögliche RentenansprücheDie Gesamtübersicht für jedes einzelne Altersvorsorge-Produkt zeigt an, mit welcher Rente Versicherte in jedem Fall rechnen können, aber auch, welcher Maximalwert möglich wäre. Die Höhe der tatsächlichen Ansprüche mit dem Eintritt in den Ruhestand hängt dabei von verschiedenen Voraussetzungen ab. Zum Beispiel davon, ob weiterhin Beiträge für ein Altersvorsorge-Produkt eingezahlt werden oder wie hoch Rentenanpassungen oder Zinsen künftig ausfallen. Um den Stand der eigenen Altersvorsorge besser einschätzen zu können, bildet die Digitale Rentenübersicht bis zu vier Werte ab:- bereits garantiert erreichte Ansprüche,- bereits prognostiziert erreichte Ansprüche,- garantiert erreichbare Ansprüche, wenn weiterhin Beiträge fließen und- prognostiziert erreichbare Ansprüche, zum Beispiel aus Renditen oder Rentenanpassungen.Informationen zu Altersvorsorge-Produkten im DetailDie Digitale Rentenübersicht beinhaltet auch eine Detailansicht, die für jedes einzelne Produkt zusätzliche Informationen bietet. Nutzerinnen und Nutzer sehen dadurch, was bei der Einschätzung der Ansprüche zu beachten ist. Zu den einzelnen Anbietern sind in der Digitalen Rentenübersicht außerdem Kontaktdaten wie Telefonnummern, E-Mail- und Postadressen hinterlegt.Eine gute Grundlage für weitergehende BeratungDie Ergebnisse der Digitalen Rentenübersicht sind eine gute Grundlage für eine weitergehende Beratung, etwa für ein "Intensivgespräch zur Altersvorsorge" bei der Deutschen Rentenversicherung. Dazu können die Daten aus dem Online-Portal digital exportiert, ausgedruckt und mitgenommen werden.https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Moeglichkeiten-der-Altersvorsorge/Intensivgespraeche-zur-AV/DS-Intensivgespraeche-zur-AV.htmlWo gibt es weitere Informationen?Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Digitale Rentenübersicht hat die Deutsche Rentenversicherung Bund in einem Fragen-Antworten-Katalog zusammengefasst unter dem Link Häufige Fragen | Digitale Rentenübersicht (https://www.rentenuebersicht.de/DE/05_haeufig_gestellte_fragen/haeufig_gestellte_fragen_node.html).