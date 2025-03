Essen (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der Ankündigung des massiven deutschen Fiskalpakets, welches signifikante Investitionen in die Verteidigung und in die Infrastruktur beinhaltet, kam es bei den europäischen Zinsen zu einem deutlichen Aufwärtssprung, so die Analysten der National-Bank AG.Die Renditenstrukturkurve in den USA sei hingegen relativ unverändert geblieben bzw. es habe nur zu geringen Erhöhungen geführt. ...

