Mit den am Mittwoch präsentierten Zahlen hat Porsche Anleger einmal mehr enttäuscht. Der Umsatz sank leicht auf 36,4 Milliarden Euro, das EBIT brach um knapp 23 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro ein. Hauptgrund: Die Krise in China. Die Aktie steht unter Druck, markierte am Freitag ein neues Rekordtief. Aber steckt mehr dahinter? Ein genauerer Blick auf die Zahlen zeigt, dass Porsche langfristig bestens aufgestellt ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...