Wermelskirchen (ots) -Auf seinem Weg zu Europas Nummer Eins für alle Fragen und Projekte rund um das eigene Zuhause setzt OBI als Deutschlands bekannteste Baumarktmarke* unter anderem auf Wachstum durch den Schulterschluss mit neuen Franchisepartnern. Mit der Stammelbach Karl Krüger GmbH & Co. KG wurde jetzt ein neuer Partner gefunden, der zum 1. Januar 2026 mit allen sieben Baumärkten in der Großregion Hannover/Hildesheim/Harz/Weserbergland aus dem hagebau- in das OBI Franchise-System wechselt. Mit diesem neuen Partner verdichtet OBI sein Netz stationärer Baumärkte weiter und kommt seinem Ziel näher, in Deutschland alle 15 Autominuten einen OBI Markt erreichbar zu machen.Bereits seit mehr als 150 Jahren ist der Name Stammelbach in den Regionen rund um Hannover und Hildesheim sowie im Harz und im Weserbergland gleichbedeutend mit Expertise und Sortimentskenntnis rund um die Themen Bauen, Renovieren und Modernisieren. Mittlerweile in dritter Generation von der Familie Krüger geführt, wechselt mit der Stammelbach Karl Krüger GmbH & Co. KG zum 1. Januar 2026 ein weiterer hagebau-Partner zu OBI und bringt dabei sieben Märkte mit über 77.000 Quadratmetern stationärer Verkaufsfläche mit in das OBI Ökosystem.Peter Tepaß, Chief Officer Central Europe bei OBI, sagt: "Es freut mich sehr, dass wir mit dem Familienunternehmen Stammelbach einen neuen Partner bei OBI begrüßen dürfen, der eine tiefe Expertise für unsere Branche sowie langjähriges lokales Unternehmertum mitbringt. Vom ersten Gespräch an haben wir eine große Bereitschaft zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit gespürt und die überzeugende Bereitschaft, sich auf den neuen Weg nicht nur einzulassen, sondern voll darauf zu vertrauen. Die Standorte Hildesheim und Empelde mit rund 15.400 bzw. 20.000 Quadratmetern inklusive Gartenparadies zählen zukünftig zu den größten OBI Märkten in Deutschland. Wir heißen die Stammelbach Karl Krüger GmbH & Co. KG mit ihren 300 Mitarbeitenden aufs Herzlichste willkommen und werden ab 2026 für OBI Kundinnen und Kunden gemeinsam,Alles machbar' machen!"Auch die Familie Krüger freut sich auf die Zusammenarbeit: "OBI ist das führende Baumarktsystem in Deutschland. Mit diesem starken Partner können wir unsere Märkte zukunftsorientiert aufstellen und unseren Kunden ein noch leistungsfähigeres Angebot bieten."Alle sieben zukünftigen OBI Märkte der Stammelbach Karl Krüger GmbH & Co. KG mit Verkaufsflächen zwischen rund 6.600 (Sarstedt) und 20.000 Quadratmetern (Empelde) verfügen über ein Gartencenter und bieten neben ihrem Baumarkt- und DIY-Sortiment erweiterte, individuelle Services wie etwa Gartenmotoristik, Mietgeräte und einen Anhängerverleih.Die Standorte im Überblick: Alfeld (6.700 qm), Empelde (20.000 qm), Gernrode (9.500 qm), Hildesheim (15.400 qm), Holzminden (12.100 qm), Sarstedt (6.600 qm) und Seesen (6.700 qm).*Quelle: Konzept & Markt / Dähne Verlag 2020Über OBIallesmachbar - Eine der führenden Adressen für DIY in Deutschland und EuropaMit OBI lässt sich das Zuhause kreativ und selbst gestalten. Das Angebot umfasst Produkte und Serviceangebote für die Bereiche Heimwerken, Bauen und Garten. Die Befähigung, das eigene Zuhause nach den eigenen Vorstellungen, Möglichkeiten und DIY-Kenntnissen umzusetzen, steht für OBI an erster Stelle. Neben dem stationären Handel setzt OBI auf digitale Kunden- und Beratungskommunikation über die Plattform heyOBI. OBI ist heute europaweit mit mehr als 640 Märkten aufgestellt. Neben dem deutschen Heimatmarkt ist OBI auch in neun weiteren europäischen Ländern vertreten: Bosnien-Herzegowina, Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn. OBI ist ein Unternehmen der Tengelmann Gruppe.Weitere Informationen im OBI Newsroom (https://www.obi.de/corporate/presse) sowie auf www.obi.de.OBI in Zahlen40.000 Mitarbeitende642 Standorte in 10 Ländern345 Märkte in DeutschlandMehr als 8 Millionen registrierte heyOBI Nutzer:innen8,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2024Pressekontakt:Pressekontakt OBIOBI Group Holding SE & Co. KGaAAlbert-Einstein-Str. 7-942929 WermelskirchenTel: +49 2196 76-2656E-Mail: presse@obi.dePressekontakt PR-AgenturFAKTOR 3 AGTeam OBIKattunbleiche 3522041 HamburgTel: +49 40 679446-0E-Mail: obi@faktor3.deOriginal-Content von: OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10117/5990802