Apples Airpods könnten bald dazu in der Lage sein, persönliche Gespräche in Echtzeit in eine andere Sprache zu übersetzen. Die Funktion soll mit iOS 19 ausgerollt werden. Mit neuen iOS-Versionen spielt Apple regelmäßig auch ein Update für die Airpods aus, mit dem die Ohrstöpsel des Herstellers um weitere Funktionen erweitert werden. Mt iOS 18.1 war es etwa die Hörgerätefunktion, mit iOS 19 könnten die Airpods zu einer Art Babelfisch werden. iOS 19 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...