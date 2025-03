DJ Bechtle-Prognose 2025 sehr vage - im besten Fall stabile Marge

DOW JONES--Bechtle erwartet für 2025 leichtes Wachstum beim Geschäftsvolumen, dagegen können Umsatz und Ergebnis sowohl steigen als auch schrumpfen, wie der IT-Dienstleister zur Bilanzvorlage in Neckarsulm mitteilte.

Die konjunkturellen Unsicherheiten seien "immens", die Visibilität äußerst gering, sagte Vorstandschef Thomas Olemotz. Beim Vorsteuerergebnis reiche die erwartete Bandbreite von minus 5 Prozent bis plus 5 Prozent, beim Umsatz von minus 3 Prozent bis plus drei Prozent. Das erste Halbjahr erwartet Olemotz schwach, wie er in der Bilanzpressekonferenz sagte. Das liege zum einen an der konjunkturellen Schwäche, die den Mittelstand treffe und zum anderen daran, dass es derzeit noch keine Bundesregierung gebe.

Eine Erholung sei erst im zweiten Halbjahr zu erwarten. Im besten Fall werde die Vorsteuermarge das Vorjahresniveau erreichen, sagte Olemotz. Es sei ihm "nie schwerer gefallen" als in diesem Jahr, eine seriöse Prognose abzugeben.

"Wir gehen derzeit durch eine anhaltende konjunkturell angespannte Phase - werden aber alles daransetzen, wieder profitables Wachstum zu zeigen und Marktanteile zu gewinnen", sagte der Manager.

Eckdaten für das abgelaufene Jahr hatte Bechtle schon Anfang Februar vorgelegt. Demnach ging der Umsatz 2024 um 1,8 Prozent zurück auf 6,3 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis um 7,9 Prozent auf 345,1 Millionen Euro. Die entscheidende Zielgröße für den Unternehmenserfolg, die Vorsteuermarge, fiel mit 5,5 Prozent um 30 Basispunkte schwächer aus als 2023. Unter dem Strich stand, wie Bechtle jetzt mitteilte, ein Gewinn von 1,95 (Vorjahr: 2,11) Euro je Aktie.

Bechtle kündigte an, die Dividende mit 70 Cent je Aktie stabil zu halten. Ausgeschüttet würden damit 36 Prozent des Konzerngewinns nach Steuern. Üblicherweise kappt Bechtle die Ausschüttung bei einem Drittel des Gewinns.

