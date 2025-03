Der Goldpreis erreicht am Freitag historisches, denn er knackt erstmals die runde Marke von 3.000 Dollar pro Feinunze, da die aggressive Zollagenda von Präsident Donald Trump Sorgen über mögliche Auswirkungen auf das US-Wachstum schürt, die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen dämpft und Zuflüsse in Goldfonds fördert. Angesichts der aktuellen Unsicherheit flüchten Anleger in sichere Häfen wie ...

