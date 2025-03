Original-Research: Mensch und Maschine Software SE - von GBC AG

14.03.2025 / 11:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GBC AG zu Mensch und Maschine Software SE

Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE ISIN: DE0006580806



Anlass der GBC Best of m:access 2025

Studie:

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 65,00 EUR

Letzte

Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Niklas Ripplinger

Liebe Investoren,



im diesjährigen Update unserer GBC Best of m:access stellen wir Ihnen wieder 13, aus unserer Sicht besonders attraktiv bewertete, Unternehmen aus dem Münchner Börsensegment m:access vor, die Teil der GBC Best of m:access-Auswahl sind. Unsere Bewertung basiert im Wesentlichen auf der operativen Entwicklung und den Zukunftsperspektiven der jeweiligen Unternehmen. Gerade kleinere börsennotierte Unternehmen bieten derzeit attraktive Einstiegs-chancen. Während die Marktkapitalisierung der Großunternehmen neue Höchststände erreicht, sind die Small- und Midcaps insgesamt rückläufig - ein Umfeld, das Chancen für Investoren bietet.

Deutlich wird dies am direkten Zusammenhang zwischen Kursentwicklung und Unternehmensgröße. Während der DAX von Anfang 2024 bis Ende Februar 2025 um 34,5 % zulegte, blieben MDAX (+5,4 %) und SDAX (+8,6 %) deutlich dahinter zurück. Der m:access All-Share-Index liegt im gleichen Zeitraum mit -13,5 % sogar im Minus. Die "Schere" zu den großen börsennotierten Unternehmen hat sich auch im vergangenen Jahr weiter geöffnet, was aus unserer Sicht sehr gute Einstiegschancen im Small- und Midcap-Bereich bietet.

Im Rahmen dieser Studie stellen wir Ihnen eine teilweise neu zusammengestellte "GBC Best of m:access"-Auswahl vor, die in diesem Jahr 13 Unternehmen umfasst. Bei der Auswahl der im m:access gelisteten Unternehmen können wir aus aktuell 62 gelisteten Unternehmen auswählen. Im Vergleich zu unserer letzten Studie (Erscheinungsdatum: 06.02.2024) wurden 5 Unternehmen neu in den m:access aufgenommen.



In der "GBC Best of m:access 2025" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:



ABO Energy GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005760029)

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6)

Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981)

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5)

Deutsche Grundstückauktionen AG (ISIN: DE0005533400)

International School Augsburg -ISA- gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5) Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806)

MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183)

SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22)

sdm SE (ISIN: DE000A3CM708)

STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008)

UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808)

Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6)



Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Investments,



Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31988.pdf



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Redaktionsschluss: 13.03.2025

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.03.2025 (11:24 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 14.03.2025 (11:30 Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2100976 14.03.2025 CET/CEST



°