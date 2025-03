Linz (www.anleihencheck.de) - Soeben wurden die endgültigen Inflationszahlen für Februar in Deutschland veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie erwartet sei die Inflation um 0,4 Prozent gegenüber Januar gestiegen. Im Jahresvergleich sei die Inflation um 2,3 Prozent gestiegen, auch dies sei so prognostiziert worden. Der Grund, dass die Inflation nicht niedriger ausgefallen sei, seien steigende Preise bei Nahrungsmittel. Der endgültige harmonisierte Verbraucherpreisindex für Februar steige im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, geschätzt worden sei hier mit 2,8 Prozent. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex messe Inflation in mehreren EU-Ländern nach einer eigenen einheitlichen Methode um die Inflation in mehreren Ländern vergleichen zu können. Die EZB werde diese Daten sehr genau betrachten und darüber diskutieren, wie die nächste Zinsentscheidung ausfallen werde. (14.03.2025/alc/a/a) ...

